Bendegeweld rond Cancun laait op – en maakt ook onder toeristen dodelijke slachtoffers

Toeristen schuilden in het Hyatt Ziva-hotel voor de schietpartij. Beeld AP

Het ene moment stonden ze nog te volleyballen op het strand, vertelden toeristen aan een aanwezige medewerker van het Amerikaanse medianetwerk NBC. Het volgende moment brak de chaos uit. Schutters – bendeleden van een drugskartel, vermoedt de Mexicaanse politie – renden hen al schietend tegemoet. In allerijl begeleidde personeel van een aan het strand gevestigd luxeresort strandgangers het hotel in, de vuurlinie uit.

Bij de schietpartij donderdag in Puerto Morelos, iets ten zuiden van de beroemde Mexicaanse kustplaats Cancun, zijn twee gangleden overleden, meldt de lokale politie. Een op het strand, de ander in een hotel waar hij was binnengedrongen en aan zijn verwondingen overleed. De schutters, zo’n 15 gemaskerde mannen, wisten volgens de politie met dezelfde boot te vluchten als waarmee ze op het strand aan waren gekomen.

Geen van de toeristen is ernstig gewond geraakt bij het vuurgevecht, twitterde de openbaar aanklager van de staat Quintana Roo. Dat was twee weken geleden wel anders. Twee toeristen, een Duitse backpacker en een Indiaas-Amerikaanse travelblogger, werden in een restaurant in het nabijgelegen Tulum dodelijk getroffen toen bendeleden daar het vuur op elkaar hadden geopend. Ook een Nederlandse vrouw raakte daarbij gewond, volgens persbureau AP.

Instagramwaardige stranden

Het zijn lang niet de enige twee drugsrelateerde zware misdrijven de afgelopen tijd in de regio. De staat Quintana Roo in het zuidoosten van Mexico is met zijn Mayaruïnes, instagramwaardige stranden en feesten een van de belangrijkste toeristische bestemmingen van het land – ook tijdens de pandemie. En waar (jonge) toeristen zijn, zijn drugs.

Aangenomen wordt dat zeven rivaliserende kartels, die zich verrijken door drugshandel en afpersing van lokale ondernemers, vechten om zeggenschap op straat en de internationale handel. Vanwege de strategische ligging is de regio een belangrijke drugsexporthub.

De tactiek van de overheid, die zich vooral richt op het opsporen van de hoge piefen in de drugshandel, heeft volgens experts het conflict alleen maar verergerd doordat het bendes versplintert.

In juni werden twee mensen doodgeschoten op het strand van Tulum en raakte een derde gewond. En afgelopen maand werden bij een grootschalige inval bij Playa del Carmen 26 verdachten – hoofdzakelijk voor drugsgerelateerde misdrijven – gearresteerd, nadat een politievrouw was doodgeschoten en in de achterbak van een auto gestopt. Voor die moord zeiden aanklagers vorige week een verdachte in hechtenis te hebben.

Na de dodelijke schietpartij in Tulum, kondigde president Andrés Manuel López Obrador aan de aanwezigheid van de Nationale Garde – het leger – op te voeren. Vooralsnog lijkt dat geen effect te hebben op de onbevreesdheid van de kartels