Belgische journalist sprak aanslagpleger kort na aanslag Parijs

Salah Abdeslam. Beeld AFP

Charlotte Legrand sprak een aantal jongemannen in een donkere auto aan op de grens, terwijl ze door de douane werden gecontroleerd. “Ze waren niet heel aardig, maar gaven wel antwoord op mijn vragen. Ze lieten ook allemaal netjes hun papieren zien. Een van de mannen zat achterin in een soort slaapzak,” zei Legrand. Die laatste was Abdeslam. De auto kon na de check zonder problemen België inrijden.

De mannen in de auto vonden dat ze wel vaak werden gecontroleerd. Abdeslam zei dat het al de derde controle was. “Maar gezien de omstandigheden is dat volledig te begrijpen.”

Op het moment dat Legrand met Abdeslam en zijn medeplichtigen sprak, was er nog weinig bekend over de aanslagplegers en de vluchtauto. “Toen er meer informatie naar buiten kwam, vroegen collega’s aan mij of ik niet met Abdeslam had gesproken.”

Abdeslam was uiteindelijk de enige aanslagpleger die er levend vanaf kwam. Hij werd in Brussel opgepakt.

Bij de aanslagen in Parijs in november 2015 kwamen 130 mensen om het leven, zeker 350 mensen raakten gewond.