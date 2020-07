Belgische corona-aanpak nu strengste van Europa: ‘Virologen grijpen opnieuw de macht’

Bezoekers van de markt van Antwerpen dragen mondkapjes. Er geldt een mondkapjesplicht op alle markten. Beeld ANP

De avondklok trekt de meeste aandacht. Niet meer vertoond sinds de Tweede Wereldoorlog, meldt de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Met het risico te worden beboet dient iedereen in het gebied tussen 23.30 en 06.00 uur thuis te zijn. De cafés gaan daarvoor een uur eerder dicht. Uitzonderingen zijn er voor noodzakelijke verplaatsingen voor mensen die naar hun werk gaan of naar het ziekenhuis moeten. De reacties op de omroep VTM waren over het algemeen gematigd en begrijpend, al zijn exploitanten van het uitgaansleven alles behalve blij met opnieuw strengere regels voor evenementen.

Want de Belgische corona-aanpak behoorde al tot de strengste in Europa. Geen enkel land kent een ‘sociale bubbel’ van familie en vrienden waarin iemand elke maand alleen nog contact mag hebben met maximaal vijf (dezelfde mensen) buiten het huishouden. Daarvoor was het toegestaan wekelijks vijftien mensen te zien en dat mochten na een week ook weer vijftien anderen zijn. Van zestig mogelijke contacten per maand is dat aantal opeens teruggeschroefd naar vijf.

Creatief

De gouverneur van Antwerpen, Cathy Berx, benadrukte dit toch wel heel serieus te nemen. Alleen zo hoopt de regio de nieuwe besmettingshaarden te hebben gedoofd als straks de scholen weer beginnen, in september. “Laten we zeer creatief zijn in het gezamenlijk verslaan van het virus en niet in het omzeilen van maatregelen. Het is verboden om te feesten. De feestzalen gaan dicht. Alsjeblief verlaat de stad niet om elders te gaan feesten en omgekeerd raden we mensen echt aan nu niet naar de provincie Antwerpen te komen. In het belang van uw eigen gezondheid en in het belang van allen die u dierbaar zijn,” aldus Berx.

Politie patrouilleert op de markt van Antwerpen. De stad verscherpt een aantal coronamaatregelen vanwege het stijgend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Beeld ANP

Volgens menig commentator betekende de verscherping van het beleid dat politici weer luisterden naar wetenschappers. Een van de kritiekpunten was geweest dat politici – toen de cijfers weer de goede kant opgingen – in hun enthousiasme te versoepelen even hadden verzuimd advies te vragen bij gedragswetenschappers. ‘Dan was hen veel miserie gespaard gebleven’, aldus een van de kranten. Want gedragswetenschappers hadden twee maanden geleden al voorzien dat een te snelle afbouw van de beperkingen door veel Belgen zou worden begrepen als dat het ouwe leventje weer kon worden omhelsd. Ofwel familiefeestjes, bijeenkomsten van bedrijven en andere evenementen. Precies de gelegenheden waar het virus verzot op is.

Mopperen

In plaats van vijftien contacten per week, vroegen wetenschappers direct om minder uitbundigheid, maar veel politici wilden daar niet aan. Niet verwonderlijk dus dat de vaakst geciteerde Belgische wetenschappers gisteren weinig te mopperen hadden op het aangescherpte beleid. Microbioloog Herman Goossens (Universiteit Antwerpen) prees op Twitter de ‘moedige beslissingen van onze politici’.

De aangescherpte maatregelen gelden minstens vier weken. Beeld Videostill

Ook de eminente viroloog Marc Van Ranst deelde die mening. Een zekere vorm van sociale lockdown was nodig om het virus te stoppen. “Als iedereen zich hieraan houdt, zullen we het virus in vier weken opnieuw onder controle krijgen,” aldus epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen).

Dat de aangescherpte maatregelen tenminste vier weken van kracht blijven (ook de sportscholen moeten weer dicht) was ook weer besloten op advies van de experts, schreven Vlaamse media. Volgens de krant De Standaard ‘grijpen virologen opnieuw de macht’.