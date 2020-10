België voert avondklok in en sluit horeca

De Belgische premier Alexander De Croo. Beeld BELGA

Dat heeft de Belgische regering vrijdagavond bekend gemaakt tijdens een persconferentie. Ook moeten de Belgen het aantal contacten dat ze onderhouden verder inperken. Buiten het gezin om mogen zij nog één ‘knuffelcontact’ hebben. Verder voert het land een verbod in op het verkopen van alcohol in de avond.

“Ons land zit in de allerhoogste alarmfase. Het aantal besmettingen stijgt erg hard en zeer snel,” zo zei de Belgische premier Alexander De Croo. “Onze artsen en ziekenhuizen staan onder zware druk. We zijn een ongelijke strijd met het virus aan het voeren.”

De afgelopen zeven dagen registreerde België gemiddeld 5.976 nieuwe coronabesmettingen per dag. Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van het virus ligt op 193. In totaal liggen er nu 1.949 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 327 op de intensive care.