België verscherpt coronamaatregelen: mondkap vaker verplicht

Een verdere versoepeling van de coronamaatregelen zit er in België niet in. In tegendeel: de teugels worden weer aangehaald. Vanaf zaterdag zijn mondmaskers verplicht op markten, in winkelstraten, publieke gebouwen, op drukke plaatsen en in de horeca — bij die laatste alleen niet aan tafel.

Iedereen die een bezoek brengt aan een horecazaak, dient zijn of haar telefoonnummer of mailadres achter te laten, om het contactonderzoek makkelijker maken. De sluitingstijd van nachtwinkels wordt vervroegd naar 22.00 uur, om te voorkomen dat zich rijen vormen. Eenzelfde maatregel heeft burgemeester Halsema overigens ingesteld voor de Wallen.

Sinds 11 juli was het dragen van een mondkapje voor inwoners ouder dan twaalf jaar al verplicht in het openbaar vervoer, winkels, musea en theaters. Horecapersoneel moest ook al een mondkapje dragen. Mensen moeten hun sociale contacten, hun zogeheten ‘bubbel’, tot vijftien blijven beperken.

Druk op regering

De afgelopen twee weken flakkert het coronavirus weer op in België. De druk op de regering om de maatregelen te verscherpen, nam de afgelopen dagen toe. Viroloog Marc Van Ranst deelde op Facebook een lijstje met maatregelen die volgens hem moeten worden getroffen. Epidemioloog Boudewijn Catry waarschuwde dat België het stadium van ‘lokale uitbraken’ inmiddels weer is gepasseerd.