België in de ban van pikante psychologe: ‘Porno, dildo’s, naveldiepe decolletés: nou en?’

Psychologe Ellen Bisschop, lid van de tuchtraad, illustreert haar punt door een gewaagde foto te delen van zichzelf als kortgerokte, gehandboeide non. Beeld Sam Rollé

Hoe maak je duidelijk dat de kwestie genuanceerder ligt dan mensen misschien denken, moet Ellen Bisschop gedacht hebben. De klinisch psychologe is lid van de tuchtraad die onlangs collega Kaat Bollen nogmaals had gewaarschuwd dat haar publiek gedrag ‘de waardigheid van het beroep’ aantast. Bollen laat zich nogal eens fotograferen in weinig verhullende outfits en in de Belgische media gaat het er nu al dagen over dat vrouwen zich dus blijkbaar niet sexy mogen kleden.

Dat is niet het punt, aldus Bisschop. Dus trok ze een strak zwart latex pakje aan, maakte het af met een nonnenkap, netkousen, hoge hakken en handboeien, ging voor een biechtstoel staan met enkele grote witte kaarsen in de buurt en voilà. De boodschap aan collega-psychologen, of misschien wel aan vrouwen in het algemeen: wees niet bang, wees jezelf. “De berisping van Bollen had niets te maken met pikante beelden. Het gaat over ethiek en deontologie [gedragsregels], in een veel breder kader dan enkel een foto of een sexy look.”

Opvallende verschijning

Waar het dan wel over gaat in wat inmiddels een nationale kwestie is geworden, blijft onduidelijk. Als lid van de tuchtraad van de Psychologencommissie mag Bisschop niet uitweiden over het dossier. Intussen heeft wel half België zijn of haar mening klaar over Bollen.

De vrouw is al jaren een opvallende verschijning in de beroepsgroep. Ze heeft knalrode haren en lippenstift, kleedt zich erg kleurrijk en laat meer van haar lichaam zien dan de doorsnee psycholoog, bij voorkeur op Instagram. Daarbij beheert ze een erotische webshop waar ze seksspeeltjes als de Flamingo Bullet, de Cheeky en de G-Sexpert verkoopt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Kaat Bollen (@kaatbollen) op 14 Jan 2021 om 1:48 PST

In maart vorig jaar kreeg ze een waarschuwing van de tuchtraad, nadat een collega een klacht had ingediend. Bollen ging in beroep, maar dat mocht niet baten. ‘Door haar publieke outing [..] moet ze rekening houden met het feit dat haar gedrag de beroepsgroep kan schaden,’ staat er in het vonnis.

Het gaat met name om het ‘plaatsen van kunstzinnige naaktfoto’s, een burlesque show, reclame maken voor een pornofilm en een webshop met erotische artikelen’. Ook het feit dat Bollen in beroep ging, kan de tuchtraad niet waarderen: “Zo wordt de waardigheid van het beroep aangetast en ontstaat imagoschade.”

Een boze en teleurgestelde Bollen heeft haar psychologenlicentie inmiddels ingeleverd. “Als psycholoog zijn anno 2021 inhoudt dat ik niet mezelf mag zijn (zelfs niet in mijn privéleven, want daar gaat dit over), dan ben ik liever geen psycholoog. Gelukkig ben ik ook nog oplossingsgericht therapeut en seksuologe.”

Jaren 50

Ze krijgt veel steun, onder anderen van Bart Somers, Vlaams minister van Gelijke Kansen. “Toen ik dit hoorde, dacht ik dat we opnieuw in de jaren 50 van de vorige eeuw waren. Ongehoord dat men vrouwen nog zegt hoe ze zich mogen of moeten kleden. We moeten hier geen kledingpolitie.”

Liesbet De Kock, klinisch psychologe en filosofe, heeft het in een opiniestuk in De Standaard over een ‘Victoriaanse moraal’. “Een vrouw zou haar seksualiteit niet moeten onderdrukken om serieus genomen te moeten worden. Porno, dildo’s, naveldiepe decolletés: nou en?” Ook zijn er critici die menen dat juist het gedrag van de tuchtraad het imago van de beroepsgroep schaadt.

Hoogleraar klinische psychologie Nicole Vliegen kijkt er anders tegenaan, reageert ze in De Standaard. Zij vindt dat psychologen wel degelijk stil moeten staan bij wat ze doen en zeggen in hun privéleven. “Ik kan me voorstellen dat de leden (van de tuchtraad, red) zich hebben afgevraagd wat het voor sommige cliënten kan betekenen als je zoveel ziet en weet van je psycholoog in dat zo kwetsbare domein van de seksualiteit.”