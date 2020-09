België heeft een regering - na bijna 500 dagen onderhandelen

Joachim Coens staat de pers te woord na een lange meeting met de mede-formateurs en onderhandelaars van de Vivaldi coalitie in Brussel. Beeld Belga

De nieuwe regering van België heeft de bijnaam ‘Vivaldi’ gekregen, naar de kleuren van de vier seizoenen die de zeven (!) betrokken partijen voorstaan. In de regering zitten liberalen, socialisten, christendemocraten en groenen uit beide taalgebieden. De 493 dagen praten zijn geen record. Dat staat nog altijd op de 541 dagen die in 2010 en 2011 nodig waren.

Formateurs Alexander de Croo van de liberale Open VLD uit Vlaanderen en de Franstalige socialist Paul Magnette zijn woensdag bij koning Filip langsgeweest. Daarna legden ze samen een verklaring af. Magnette feliciteerde De Croo en wenste hem succes “met de équipe die jij gaat leiden”. Donderdag worden De Croo en zijn regering beëdigd.

De tijd begon behoorlijk te dringen. Het mandaat van Sophie Wilmès, die in oktober vorig jaar werd benoemd als waarnemer, loopt morgen af.

Geld naar sociaal en klimaat

De nieuwe regering gaat volgens dagblad De Morgen – dat al inzage had in een aantal bepalingen uit het akkoord – het sociale stelsel sterk herzien. Daar wordt 2,3 miljard euro in geïnvesteerd. Eén miljard euro gaat naar het sporennet en de digitalisering van de overheid. Pensioenen worden stapsgewijs verhoogd naar 1500 euro per maand. Opvallend ambitieus op het gebied van het klimaat: de regering compromitteert zich aan een recent door de Europese Commissie gestelde doel: in 2030 moet de CO2-uitstoot met 55 procent zijn afgenomen ten opzichte van 1999.