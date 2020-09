Belarussische protestleidster blijft tot november vastzitten

Duizenden Belarussen demonstreerden tegen de arrestatie van Maria Kolesnikova. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

De 38-jarige Kolesnikova werd begin vorige week in het centrum van de hoofdstad Minsk van straat geplukt. Gemaskerde mannen voerden haar weg. Volgens de oppositie wilden de Belarussische autoriteiten Kolesnikova uitzetten naar buurland Oekraïne, maar wist zij dat te voorkomen door haar paspoort te verscheuren.

Kolesnikova is lid van het presidium van de Coördinatieraad van de oppositie. Ze gaf mede leiding aan de demonstraties tegen president Aleksandr Loekasjenko, die volgens vrijwel iedereen de verkiezingsuitslag heeft vervalst. Tienduizenden mensen roepen al een maand tijdens de betogingen om zijn vertrek.

Hongerstaking

De onlangs opgepakte politicus Maxim Znak is vrijdag in de gevangenis in hongerstaking gegaan. Hij besloot daartoe na formeel te zijn aangeklaagd wegens het oproepen tot acties die het nationaal belang van Belarus zouden kunnen schaden. Een veroordeling kan hem een celstraf van vijf jaar opleveren.

Ook Znak is uitgesproken tegenstander van Loekasjenko en lid van de Coördinatieraad. Zijn advocaat Dmitri Lajevski zegt dat de beschuldiging is geënsceneerd om de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken. Het is volstrekt onduidelijk waarop het Openbaar Ministerie de aanklacht heeft gebaseerd.