Beiroet ontwaakt in een bijna volledig verwoeste stad

De Libanese miljoenenstad Beiroet verkeert woensdagochtend in een staat van volledige ontzetting. Op beelden is de immense schade te zien die de explosie dinsdagmiddag heeft aangericht.

Ontelbare huizen en gebouwen zijn vernield, ziekenhuizen liggen overvol en het aantal gewonden loopt in de duizenden. Zeker 100 mensen zijn overleden. De oorzaak van de ramp lijkt duidelijk: een ontploffing met ammoniumnitraat.

Uit de haven van Beiroet stijgt de rook nog steeds omhoog, zo is te zien op videobeelden uit de Libanese hoofdstad. De torenhoge graansilo waar de bijna 2700 ton ontplofte ammoniumnitraat lag opgeslagen, rijst volledig verbrijzeld boven de weggevaagde haven uit.

De verwoesting is niet alleen in de haven groot: in de hele stad liggen straten, gebouwen en pleinen in puin. Volgens het Rode Kruis in Libanon liggen er nog zeker tientallen mensen onder het puin. Het dodental is inmiddels gestegen naar boven de 100. Het aantal gewonden loopt in de duizenden. Een precieze schatting is moeilijk te maken. Een woordvoerder van het Rode Kruis meldt dat verwacht wordt dat het dodental de komende uren nog verder zal stijgen. Het ministerie van Gezondheid zegt te werken aan extra mortuaria in de stad om de overledenen te kunnen bergen. De mortuaria in de ziekenhuizen liggen vol.

De ontploffing die dinsdagmiddag 15.00 uur plaatselijke tijd plaatsvond in de haven werd door seismografen geregistreerd als een aardbeving van 3,5 op de schaal van Richter. Hij werd tot aan het Griekse eiland Cyprus gevoeld, ruim 250 kilometer verderop.

Een deel van de silo in de haven van Beiroet waar de explosieve stof lag opgeslagen staat nog overeind. Op de achtergrond de verwoestte stad. Beeld AP

Ammoniumnitraat

De Libanese minister van Binnenlandse Zaken, Mohammed Fahmi vertelde dinsdagavond aan een lokaal tv-station dat het erop lijkt dat de ontploffing is veroorzaakt door een brand in combinatie met meer dan 2700 ton ammoniumnitraat. De explosieve stof lag al jaren opgeslagen in een graansilo in de haven. De stof werd in 2014 in beslag genomen op een vrachtschip. Het ministerie doet op dit moment onderzoek naar de ontploffing.

De graansilo wordt beheerd door het Libanese Ministerie van Economie en Handel. Ongeveer 80% van de Libanese graanvoorraad wordt geïmporteerd, grotendeels uit de Verenigde Staten, aldus het Amerikaanse ministerie van landbouw. Volgens schattingen werd ongeveer 85% van het graan van Libanon opgeslagen in de nu vernietigde silo’s. De minister van Economie en Handel heeft gisteravond laten weten dat er genoeg graan in het land is om in de directe behoefte te kunnen voorzien.

Een ontploffing ammoniumnitraat is aannemelijk omdat getuigen dinsdag meldde dat zij een oranje wolk zagen verschijnen. Een wolk zoals ook verschijnt wanneer de giftig stof stikstofdioxidegas vrijkomt. Ook werd er een zogenoemde ‘paddenstoelenwolk’ waargenomen, gevolgd door een schokgolf door de stad.

Apocalyptisch

Libanese media spreken deze morgen van ‘apocalyptische’ toestanden. ‘L’Apocalypse,’ staat er dan ook groot op de voorpagina van de Libanese Franse krant L’Orient Le Jour. Gevolgd door een stuk van een journalist met de kop: ‘Als de zon opkomt, zal Beiroet, mijn stad, niet meer bestaan’.

De enorme explosie in Beiroet treft een toch al zeer aangeslagen land. Het ooit door burgeroorlog verscheurde Libanon maakt juist nu de ergste politieke en financiële crisis sinds decennia door.

Politie agenten rijden door de stad op woensdagochtend, de dag na de explosie. Beeld AP