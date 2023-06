Behalve vreugde is er ook kritiek op de Belgische gevangenenruil met Iran

De Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele valt zijn familie in de armen bij het verlaten van het vliegtuig dat hem terug naar België vloog op het militaire vliegveld van Melsbroek nabij Brussel, afgelopen vrijdag. Beeld AFP

Na 455 dagen, talloze diplomatieke gesprekken op het hoogste niveau en tientallen steunacties kwam er vrijdag een einde aan de opsluiting van de onschuldige Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele (42) in een Iraanse cel. “Van de hel daar naar het paradijs dat België is,” vatte een van zijn vrienden zijn thuiskomst samen tijdens een persconferentie. De deal die België wist te sluiten met Iran was niet alleen een (diplomatiek) succes, maar ook omstreden. In ruil voor de Belg werd de voor terrorisme veroordeelde Iraanse diplomaat Assadollah Assadi vervroegd vrijgelaten.

De bekendmaking van de vrijlating van Vandecasteele was strak geregisseerd. Eerst een videoboodschap van premier Alexander De Croo (Open VLD). “Wij laten geen onschuldige landgenoot in de steek,” sprak hij ernstig, met op de achtergrond de vlag van België en de Europese Unie. Toen het bewijs. De premier plaatste op Twitter een indrukwekkende foto van Vandecasteele in het vliegtuig, net voor hij opsteeg terug naar België. De ex-gevangene is sterk vermagerd, maar oogt krachtig.

Veroordeeld tot veertig jaar cel

De Belg werkte al jaren in Iran als ngo-medewerker, toen hij in februari 2022 in Teheran werd opgepakt. Uiteindelijk werd hij veroordeeld tot veertig jaar cel en 74 zweepslagen voor spionage in wat de Belgische overheid ‘een schijnproces’ noemt. Ook volgens de Verenigde Naties is de man onterecht en willekeurig opgepakt. Iran maakte zich schuldig aan een ernstige schending van het internationaal recht door Vandecasteele geen eerlijk proces voor een onafhankelijke rechtbank te geven, aldus VN-mensenrechtenexperts.

De arrestatie van Vandecasteele gaf Iran een drukmiddel voor de diplomaat Assadi. Hij was in België veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag in een voorstad van Parijs op de Iraanse oppositie in 2018, en zat een celstraf van twintig jaar uit. België zat in een spagaat. Niet onderhandelen met Iran betekende een onschuldige landgenoot laten folteren en mogelijk executeren in een Iraanse cel. Door wel te onderhandelen gaf ze toe aan chantage, een tactiek die ook wel gijzeldiplomatie wordt genoemd.

Een ‘onmogelijk dilemma’

Er was daarom niet alleen maar lof voor de ruil. Effent het land de weg voor Iran om andere westerlingen op te pakken en als pasmunt te gebruiken? De Iraanse oppositie NCRI denkt van wel. De Colombiaanse activiste Íngrid Betancourt, die jarenlang vast werd gehouden door de Farc, zei in een verklaring dat de vrijlating van terrorist Assadi ‘de reputatie van België besmeurt’. Bovendien had premier De Croo het parlement omzeild door zich te beroepen op een bepaling uit de grondwet.

De regeringsleider ging op televisie in op zijn afwegingen. Het was ‘een onmogelijk dilemma’, erkende hij. Maar: “Ik ga een onschuldige Belg niet laten creperen in het buitenland.” Er was geen tijd te verliezen omdat executie dreigde, volgens De Croo. De parlementaire procedure zou te lang duren.

België is niet de eerste die de kant van landgenoten kiest. Ook de Brits-Iraanse Nazanin Zaghari-Ratcliffe werd na onderhandelingen door het Verenigd Koninkrijk vrijgelaten uit Iran. De Verenigde Staten ruilden basketbalspeelster Brittney Griner voor een Russische wapenhandelaar. In totaal zijn er tussen de 450 à 500 dossiers van Belgen in een buitenlandse cel, volgens de Belgische justitie.