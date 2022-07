Beeldserie: ook deze zomer aanhoudende bosbranden in Zuid-Europa

Lokale brandweerlieden bestrijden een natuurbrand in het dorp Memoria, in de gemeente Leiria, in het centrum van Portugal. Bij de vier branden in de districten Santarem en Leiria zijn meer dan 1100 brandweerlieden, ongeveer 320 voertuigen en 13 vliegtuigen gemobiliseerd. Beeld ANP/EPA

Een rookwolk stijgt op tijdens een bosbrand in Canecas, in de buitenwijken van Lissabon, Portugal. De president van Portugal heeft gewaarschuwd dat het risico op branden de komende dagen een hoogtepunt zal bereiken. Beeld ANP/EPA

Meer dan honderd districten in Portugal zijn momenteel in maximaal gevaar voor brand. Beeld ANP/EPA

Brand nabij een zwembad tijdens een bosbrand in het dorp Lavradio, Ourem, Portugal. Zestien van de achttien districten van het Portugese vasteland staan als gevolg van het warme weer onder code rood, de ernstigste. Beeld ANP/EPA

De bosbrand in Boa Vista, Portugal, blokkeert de snelweg. Beeld ANP/EPA

Een inwoner giet water over de vlammen tijdens een bosbrand in Canecas, in de buitenwijken van Lissabon. Beeld ANP/EPA

Inwoners halen water uit een zwembad om op de vlammen te gieten tijdens een brand in Canecas, in de buitenwijken van Lissabon. Beeld ANP/EPA

Een vrijwilliger probeert te voorkomen dat een bosbrand huizen bereikt in het dorp Casal da Quinta, buiten Leiria, midden Portugal. Beeld AP

Een blusvliegtuig probeert een bosbrand te bedwingen in Leiria, Portugal. Beeld REUTERS

In het zuidwesten van Frankrijk zijn 10.000 mensen gedwongen geëvacueerd en is er meer dan 7000 hectare land geteisterd door de brand. Hoge temperaturen en sterke winden hebben de brandbestrijding bemoeilijkt in de regio, zoals op veel plekken in Zuid-Europa. Beeld AP

Een bosbrand in de buurt van Landiras, in het zuidwesten van Frankrijk. Enkele honderden brandweerlieden worstelen vrijdag om twee natuurbranden in de regio Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk te bedwingen. Beeld AP

Een blusvliegtuig laat water vallen om de brand te blussen in het dorp Agios Ioannis, Korinthe, Griekenland. Ook Griekenland heeft te maken met bosbranden op verschillende plaatsen in het land. Beeld ANP / EPA