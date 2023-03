Beeldserie: lage temperaturen, geen stroom en meters sneeuw in normaal zonnig Californië

In de Amerikaanse staat zijn tientallen miljoenen mensen gewaarschuwd voor extreem weer. En dat is niet zo maar. In San Francisco werd de laagste temperatuur in 132 jaar gemeten (4 graden) en op veel plekken in de staat viel meters sneeuw. Behalve veel pret, zorgt dat ook voor veel overlast. Een miljoen huishoudens zaten zonder stroom.