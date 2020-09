Beelden vrijgegeven van dader Birmingham, mogelijk moordwapen gevonden

In de Britse stad Birmingham zijn een dode en zeven gewonden – waarvan twee zwaargewond – gevallen bij vier steekincidenten in de nacht van zaterdag op zondag. De politie heeft nu beelden vrijgegeven van de dader.

De beelden zijn afkomstig van bewakingscamera’s. Daarop is te zien dat een man met een petje schijnbaar rustig over straat loopt. De politie meldt bij de beelden dat dit man is die ze wil spreken over de steekincidenten. Wie hem ziet wordt opgeroepen direct de politie te bellen en hem niet zelf te benaderen.

“We hebben de hele dag gewerkt om camerabeelden te achterhalen en met getuigen te spreken om ervoor te zorgen dat we de best mogelijke video en afbeelding vrijgeven van de man die we willen spreken”, zegt politiechef Steve Graham. Hij benadrukt dat er nog altijd geen aanwijzingen zijn voor een terroristisch motief.De overledene is een man. De twee zwaargewonden zijn een man en een vrouw, aldus de politie.

Tekst gaat verder onder tweet

#BREAKING | This is the first footage of a man we want to speak to after last night's murder and stabbings in #Birmingham.



Do you know him?



Get the latest on the investigation, and details on how to send us your information, photos and videos here ➡️ https://t.co/PwNaUTSdbO pic.twitter.com/FJBrG6Q1LE — West Midlands Police (@WMPolice) 6 september 2020

Mes in de goot

De politie sprak volgens Britse media aanvankelijk over een ‘groot incident’ in het stadscentrum. Later bleek dat er vier steekpartijen in het centrum hebben plaatsgevonden, op de grens van het Chinese kwartier en de homostraat van Birmingham.

Inmiddels hebben agenten een mes gevonden in de goot in het centrum van de stad. Maar of dat ook het moordwapen is, moet volgens politiechef Steve Graham nog worden vastgesteld.

Motief

“We zoeken één verdachte,” zegt politiechef Steve Graham. Onderzoekers zijn bezig om de verdachte te identificeren en op te sporen. Het lijkt erop dat willekeurige mensen zijn aangevallen. “We hebben geen verbanden tussen de slachtoffers gevonden, in hun aard noch waar ze zich bevonden,” zegt Graham tegen de BBC.

Over een motief is nog niets bekend; de politie wil ook nog niet speculeren over een terroristisch motief of geweld tussen criminele bendes. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab zegt dat mensen ‘zeer waakzaam’ moeten blijven.

Commotie

De politie zegt dat vanwege de inzet van de hulpdiensten ook wegen zijn afgesloten. Mensen krijgen het verzoek voorlopig niet naar het gebied te komen. De steekpartijen lijken volgens Britse media te hebben plaatsgevonden in een populair uitgaansgebied in de grote stad.

Een getuige zegt tegen de BBC dat ze ’s nachts iets dronk met collega’s en toen een ‘harde knal en nogal wat commotie’ hoorde. Ze zag vervolgens dat meerdere mensen met elkaar op de vuist gingen. “Er kwamen mensen uit kroegen en nachtclubs om te kijken wat er aan de hand was.”

Ook tegen de BBC zegt Savvas Sfrantzis, die ‘s nachts aan het werk was, dat hij zag dat een man meerdere keren op een vrouw instak. Hij dacht eerst dat de dader probeerde de ketting van de vrouw te stelen. “Hij was heel koel en raakte niet in paniek en reageerde niet of zo”, zegt Sfrantzis. “Nadat hij haar tussen de vijf en zeven keer had gestoken, liep hij weg alsof er niets was gebeurd.”

Een andere getuige zegt dat hij plots rond 2.00 uur ’s nachts (lokale tijd) iemand hoorde schreeuwen ‘stop hem, hij heeft net iemand neergestoken’.

De gewonden worden volgens Sky News behandeld in lokale ziekenhuizen. Op beelden is te zien dat de politie massaal aanwezig is in het gebied.

#UPDATE | We can confirm that at approximately 12:30am today we were called to reports of a stabbing in #Birmingham city centre.



We immediately attended, along with colleagues from the ambulance service. A number of other stabbings were reported in the area shortly after. — West Midlands Police (@WMPolice) 6 september 2020