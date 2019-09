Beeld van derde blackface-incident Justin Trudeau opgedoken

Trudeau ging woensdag door het stof vanwege een foto van hem met een bruin geschminkt gezicht. Beeld via REUTERS

In het korte fragment, dat de Canadese nieuwszender Global News donderdag publiceerde, is een zwartgeschminkte Trudeau te zien, die met zijn armen zwaait en zijn tong uitsteekt. Ook lijkt hij een pruik op te hebben.

Een partijgenoot van Trudeau heeft aan de nieuwszender bevestigd dat het inderdaad om Trudeau gaat op de opname. De video zou ergens in het begin van de jaren ‘90 zijn gemaakt.

Derde blackface-blunder

Het is zover bekend de derde keer dat Trudeau zich in het verleden met black- of brownface in het openbaar heeft vertoond. Het Amerikaanse blad Time publiceerde woensdag een achttien jaar oude foto uit een jaarboek van een Canadese privéschool waar Trudeau destijds lesgaf. Bij dat feest had Trudeau zijn gezicht en armen bruin geschminkt, en een lang gewaad en tulband aangetrokken, om zich te verkleden als Aladdin. Het thema van het feest was Duizend-en-een-nacht, verklaarde hij woensdag.

“Ik ben pissig op mezelf en teleurgesteld in ­mezelf. Dit was erg dom. Ik zag er toen niets racistisch in. Nu begrijp ik dat het dat wel degelijk was,” aldus de premier van Canada.

Trudeau zei de verslaggevers dat hij in het verleden nog een keer een vergelijkbare fout had begaan. Tijdens een talentenjacht had hij zich ooit zwart geschminkt bij een opvoering van Harry Belafontes lied Banana Boat Song (Day-O). Het nieuw opgedoken filmfragment is volgens Global News geen beeld van dat optreden.

Harde klap

De reeks openbaringen zijn een harde klap voor Trudeau, die begin deze maand aan zijn herverkiezingscampagne is begonnen. Vanwege de foto in het artikel de Conservatieve leider Andrew Scheer dat Trudeau ‘ongeschikt is om het land te regeren’. Ook zei hij te twijfelen aan de oprechtheid van Trudeau's excuses.