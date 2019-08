Barcelona onthult standbeeld Johan Cruijff

Het is een beeld van een karakteristieke pose van de beroemde nummer 14, wijzend met zijn vinger. Cruijff overleed op 24 maart 2016, op 68-jarige leeftijd.

De gebeeldhouwde Cruijff staat op een sokkel met daarop het logo van FC Barcelona, zijn naam en een van zijn beroemde uitspraken: ‘salid y disfrutad’ (ga het veld op en geniet). De Amsterdammer zei dat tegen zijn spelers voorafgaand aan de finale van de Europa Cup I in 1992. Ronald Koeman bezorgde het ‘Dream Team’ van Cruijff op Wembley de Europese hoofdprijs met een rake vrije trap tegen Sampdoria.

“Dit standbeeld vervult het hele gezin met trots,” zei zoon Jordi Cruijff, die net als zijn moeder Danny bij de onthulling was. “We willen iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. Het beeld staat op een plek die voor hem heel bijzonder was, waar hij als speler en trainer veel tijd heeft doorgebracht.”

🔊 Jordi Cruyff: "This statue brings pleasure and pride to the whole family. We would like to thank everyone who made it possible. And it is in a very special place for him, where he spent a lot of time as a player and manager” pic.twitter.com/UmL7qgGEdz