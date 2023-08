Bannelingen uit Belarus beginnen opnieuw in Litouwen. ‘We moeten accepteren dat we verloren hebben’

Na de Belarussische presidentsverkiezingen van 9 augustus 2020 werd maandenlang gedemonstreerd. Volgens onafhankelijke binnen- en buitenlandse waarnemers werden de verkiezingen gewonnen door Svetlana Tichanovskaja, maar dictator Aleksandr Loekasjenko claimde de winst. Beeld AFP

Op de vraag wat Anastasia Poenko het meest mist van Belarus – het land dat ze ruim twee jaar geleden op stel en sprong verliet – zegt ze eerst dat ze ‘geen persoon is die dingen mist’. Dan zucht ze diep, denkt even na, en barst toch los. “De verbinding met de grond,” antwoordt ze. “Hoe ik het precies moet omschrijven weet ik niet. Als ik terug zou keren, dan verbeeld ik me dat ik bij de grens mijn schoenen uittrek. Dan loop ik blootsvoets over de aarde naar huis.”

Poenko is een van die talloze Belarussen die in 2020 met haar voeten stemde. Ze had die zomer net als vele andere Belarussen geprotesteerd tegen de volgens waarnemers frauduleuze herverkiezing van dictator Loekasjenko. Ze eisten nieuwe verkiezingen. In de snoeiharde repressie die volgde ontvluchtten honderdduizenden hun land. Tienduizenden van hen vonden een veilige haven in de Litouwse hoofdstad Vilnius. “Als ik denk aan wat ik mis, denk ik niet meteen aan ons huis of aan bepaalde mensen, maar aan mijn land.”

Dat ze ooit uit Belarus zou vertrekken had Poenko niet verwacht, zelfs niet nadat ze werd gearresteerd en twee weken doorbracht in de cel. Toen werd ook haar echtgenoot opgepakt. Hij had via filmpjes op sociale media aandacht gevraagd voor problemen in de wijk. “We deden niets illegaals. Ons protest was vreedzaam,” verweert de demonstrant in haar zich nog steeds. De druppel was dat ze te horen kreeg dat haar zoon de leeftijd had om in de problemen te komen. “Als we blijven, ontnemen we onze kinderen hun toekomst,” moest ze concluderen.

Kinderen achtergelaten

In april 2021 vertrokken ze. Het engste was dat ze de kinderen tijdelijk achter moesten laten. Als ze simpelweg als gezin de grens over zouden steken was de kans groot dat ze gearresteerd zouden worden; de angst was dat hun 15-jarige zoon en 11-jarige dochter in een weeshuis werden opgenomen. Dus gingen ze eerst alleen. Op de dag voor vertrek, terwijl Poenko in de keuken thee dronk met haar zoon, deelde ze met hem haar angst dat het mis zou gaan. “Mama, je kunt ook niet gaan, maar dan kom je ook in de gevangenis,” had hij gezegd.

Inmiddels gaat het de kinderen goed op school. Anderhalve maand na hun succesvolle vlucht had Poenko de nodige documenten geregeld en konden zij hun ouders naar Vilnius volgen. “De eerste maanden wilden we per se terug. Nu, van een afstandje, krijg je het gevoel dat de achterblijvers de strijd hebben opgegeven. Ons volk is niet klaar om te vechten voor vrijheid,” is haar conclusie. Spijt van haar eigen noodgedwongen vertrek heeft ze niet. “De keus was zwaar, maar ik heb die gemaakt. Nu leef ik ermee.”

De uit Belarus gevluchte Anastasia Poenko (rechts) vindt troost in het knutselen met vluchtelingenkinderen. Beeld Michiel Driebergen

De onvrijwillige migratie brengt gevoelens van verlies en rouw met zich mee, zegt Anna Matoeljak, een Belarussische psycholoog, die zelf ook uitweek naar de Litouwse hoofdstad. “En schuldgevoel.” De bannelingen uit Belarus delen er hun lot met veel grotere aantallen Oekraïense vluchtelingen. De Russische oorlog tegen Oekraïne wordt deels vanuit Belarus gevoerd. “Oekraïners krijgen hulp van de hele wereld en hebben een overheid die hen steunt. Belarussen worden door hun eigen regering vervolgd en ook nog aangeklaagd door de wereld. Dat is moeilijk.”

De bannelingen moeten accepteren dat het vroegere leven voorbij is. Tot het moment van het massaprotest in 2020 verkeerden veel Belarussen in een ‘staat van innerlijke migratie’, legt de psycholoog uit — een gevleugelde term in voormalige Sovjetlanden. Ze meden staatsinstellingen. Ze hadden hun eigen bedrijf, bezochten privéklinieken, stuurden hun kinderen naar privéscholen en gingen in de zomer lang op vakantie. In 2020 ging dat niet meer. “Het werd onmogelijk de problemen te negeren. We moesten ons land veranderen.”

Iedereen was bang

Ook Matoeljak hoopte tot het laatst te blijven. Ze was directeur van een centrum dat professionele hulp bood aan vrouwen die een miskraam of doodgeboorte hadden gehad. Ze werkte aan verbetering van het zorgsysteem. Tijdens de protesten zette ze een chat op, met vijfhonderd deelnemers, waarin zij en haar collega’s uitlegden hoe je voor jezelf zorgt en paniek tegengaat. “Slechts een enkeling durfde iets te schrijven. Iedereen was bang.”

Toen de invasie begon schreef ze over de gevoelens van Belarussen over de oorlog. In de lente van 2022 zag ze zich gedwongen de chat te sluiten. “Later vertelden veel mensen me dat het hen hielp te lezen over anderen in dezelfde situatie.”

Psycholoog Anna Matoeljak, die vanuit Belarus moest vluchten, is bezig in Vilnius een school voor psychotherapie op te richten. Beeld Michiel Driebergen

Toen officiële Telegramkanalen haar beschuldigden van ‘pro-Oekraïens gedrag’ en spionage, werd het tijd om te vertrekken. Matoeljak bracht haar kinderen naar Vilnius, en volgde twee maanden later, in september 2022, zelf. “Veel mensen beginnen geen nieuw leven, omdat ze hopen terug te keren. Ze moeten accepteren dat dingen veranderd zijn. Dat je verloren hebt.” Veel bannelingen kunnen alleen maar overleven; ze moeten werk zoeken en zorg dragen voor hun familie. Het ontbreekt hun aan energie.

Iets goeds opbouwen

Ook hebben veel Belarussen het gevoel dat ze de strijd voor verandering in eigen land opgeven als ze in Vilnius opnieuw beginnen. “Verandering is alleen mogelijk vanuit de plek waar je je bevindt,” houdt Matoeljak hen voor. Zelf voelde ze pas een half jaar na aankomst — ‘een periode van diep verdriet’ — dat ze klaar was om iets te ondernemen. Ze richt momenteel een school voor psychotherapie op, die op Europese leest is geschoeid; de studenten kunnen aan de slag met voormalige politieke gevangenen en Belarussen die aan de kant van Oekraïne meevechten. “Als ik hier iets goeds opbouw, kan ik dat in een vrij Belarus opnieuw doen.”

Anastasia Poenko vindt troost in het knutselen met kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne en Belarus. “Kinderen maken me kalm. Zij zijn sterker dan wij,” zegt ze. De les van 2020 is volgens haar dat overleven alleen samen kan. “Kinderen begrijpen dat je het niet alleen kunt. Zij zoeken manieren om elkaar te helpen.”

Volgens psycholoog Matoeljak was het massaprotest essentieel voor de ‘zelfidentificatie’ van haar volk. Ze spreekt van een ‘wedergeboorte’. De bannelingen grijpen terug op de Belarussische taal, geschiedenis, cultuur en tradities. “Zo vinden we stabiliteit in de woelige gebeurtenissen om ons heen.”