Bang voor hoge stookkosten? Griekenland wil Duitsers in de winter ‘energieasiel’ bieden

Een man neemt een duik in het water bij Chania, op Kreta. Burgemeester Panagiotis Simandirakis omschrijft zijn stad als de ideale plek om de winter door te komen. Beeld AFP

“Naast een korte reisduur kunnen reizigers ook voor een langer verblijf kiezen en zo in ieder geval deels de hoge energieprijzen in Nederland compenseren,” zegt Floor Bregman namens Corendon. De reizen gaan deze week in de verkoop, met directe vluchten vanaf Schiphol.

De aankondiging kwam enkele dagen nadat de Griekse minister voor Toerisme Vasilis Kikilias Duitsers ‘energie-asiel’ aanbood. Onze oosterburen maken zich grote zorgen over de komende winter, aangezien hun land voor verwarming in hoge mate afhankelijk is van Russisch gas en onduidelijk is of daarvan straks genoeg zal zijn.

“In de herfst en de winter zouden wij Grieken heel blij zijn om Duitse gepensioneerden te begroeten, die een mediterrane winter, met Griekse gastvrijheid, zacht weer en een hoog niveau van dienstverlening willen ervaren,” zei Kikilias tegen Bild, de grootste krant van Duitsland. “Wij wachten op u.”

Beste klimaat van Europa

Burgemeester Panagiotis Simandirakis van Chania op Kreta maakte in de tabloid vast promotie voor zijn stad, door te stellen dat die de perfecte bestemming is om een ‘crisiswinter’ door te komen: “We hebben hier misschien wel het beste klimaat van Europa. In de winter hebben we geen verwarming nodig.” Dat is misschien wat overdreven, maar aan de kust is het overdag gemiddeld toch zo’n 15 graden. “No German will freeze in Greece,” voegde hij er in het Engels aan toe.

Verdere besparingen zijn mogelijk vanwege het prijspeil: dat ligt in Griekenland een stuk lager. Eerder al opperde de Duitse vereniging van reisbureaus dat het voor de overheid goedkoper zou zijn reischeques voor warme oorden uit te delen dan de energierekeningen te compenseren.

Wat nog veel weghad van een marketingtruc, lijkt inmiddels een serieus initiatief: vorige week overlegde toerismeminister Kikilias met de Duitse ambassadeur in Athene over een plan van aanpak. Inmiddels richt Griekenland de oproep om te komen overwinteren op alle Duitsers, en ook op andere Noord-Europese landen. De krant Kathimerini schreef over de winterarrangementen die Corendon lanceert voor de Nederlandse markt.

Eerder geen succes

Reisgigant TUI is voor de Nederlandse markt vooralsnog niet van plan het voorbeeld van concurrent Corendon te volgen. “Wij hebben een keer of vijf, zes geprobeerd Kreta als winterbestemming aan te bieden. Maar dat was geen succes,” zegt woordvoerder Petra Kok. “Het probleem was steeds dat een groot deel van de winkels en restaurants dicht is in de winter. De ambiance is dan weg.”

Toch noemt sluit ze niet uit dat TUI opnieuw een poging waagt. “Als er echt vraag naar is en we de kans hebben klanten iets moois te bieden, kunnen we snel schakelen.”