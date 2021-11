Auto rijdt op hoge snelheid in op kerstparade VS: vijf doden en ruim veertig gewonden

De rode auto rijdt op hoge snelheid achterop een fanfare van een plaatselijke school. Beeld EPA

“De SUV kwam op volle snelheid aanrijden,” zegt Belen Santamaria, een 39-jarige getuige die met haar gezin vanaf de stoep naar de parade keek, tegen persbureau Reuters. “Toen hoorde ik mensen gillen.” De vrouw verschool zich met haar driejarige dochter in een restaurant terwijl haar echtgenoot probeerde gewonden te helpen.

Het is nog niet duidelijk of het gaat om een ongeval of een aanslag. De politie wist de betrokken auto te traceren en heeft de bestuurder inmiddels opgepakt. ‘Op dit moment kunnen we bevestigen dat er vijf mensen zijn overleden en veertig gewonden zijn gevallen,’ laat de lokale politie weten via sociale media. ‘Maar die cijfers kunnen nog oplopen.’

Oorverdovend geschreeuw

Waukesha, een stad met ongeveer 72.000 inwoners, viert dit jaar zijn 125-jarig bestaan. De optocht was een van de festiviteiten. Maar wat een feestelijke dag had moeten worden, liep uit op een ramp.

Mede doordat de optocht live werd uitgezonden, circuleren op internet volop beelden van de aanrijding. Op één filmpje is te zien hoe een rode auto op hoge snelheid de parade van achter nadert, op een andere lijkt de politie het vuur te openen op het voertuig dat langs de afzettingen probeert te komen. De politie bevestigt dat er inderdaad is geschoten om de bestuurder te laten stoppen. Daarbij zijn geen omstanders geraakt.

“We hoorden een luide knal en daarna hoorden we alleen maar een oorverdovend geschreeuw,” zegt Angelito Tenorio, een geestelijke die getuige was van het incident, tegen persbureau AP. “We zagen huilende mensen wegrennen. Het ging zo snel, het was huiveringwekkend.”

Pompons

Relatief veel (jonge) kinderen lijken slachtoffer te zijn geworden van de aanrijding. Getuige Cory Montiho vertelt tegen AP dat het dansteam van zijn dochter werd geraakt. “Er lagen overal pompoms, schoenen en gemorste warme chocomelk,” zegt hij. “Mijn familie is veilig, maar heel wat anderen zijn dat niet.” Ook onder The Milwaukee Dancing Grannies, een dansgroep van ouderen, zouden veel slachtoffers zijn gevallen.

Het Witte Huis heeft laten weten dat president Joe Biden is geïnformeerd over de gebeurtenissen in Waukesha. “We volgende situatie op de voet,” liet een woordvoerder weten. “We leven mee met iedereen die is getroffen door dit verschrikkelijke voorval.”