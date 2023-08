Auto rijdt in op Nederlandse bruiloft Cambodja: bruid en 12 gasten gewond

Beelden van auto die inrijdt op de bruiloft. Beeld Khmer Times

Een aantal mensen raakte volgens Cambodjaanse media ernstig gewond, anderen liepen lichte verwondingen op. Over hun situatie is nog niets meegedeeld, maar volgens het familielid van een van de Nederlandse gasten verkeert niemand in levensgevaar. “Mijn broer bleef gelukkig ongedeerd omdat hij net even weg was.”

De bruidegom is een collega van beide broers en werkt in Amsterdam. “Hij is loodgieter, komt uit Cambodja en is getrouwd met een Nederlandse vrouw,” zegt de Nederlander.

Automobilist was gast

Het incident vond omstreeks 14.40 uur plaats in het dorp Chroy Neang Nguon, in de noordelijke provincie Siem Reap. De dronken automobilist zou een gast zijn geweest op het huwelijksfeest. Hij verloor volgens de Khmer Times de controle over het voertuig en reed de bruiloftstent binnen.

Op videobeelden is te zien hoe een grijze SUV de bruid aanrijdt en vervolgens tot stilstand komt in de tent. De bestuurder zou daarna zijn overmeesterd door bruiloftsgasten, die hem overdroegen aan de politie.