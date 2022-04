Auto rijdt in op agenten in Parijs, politie schiet twee mensen dood

De politie doet onderzoek naar de toedracht. Beeld AFP

De wagen reed volgens de politie tegen het verkeer in en reed met hoge vaart in de richting van de agenten. Die voelden zich daardoor gedwongen het vuur te openen op het voertuig. Volgens lokale media zouden de bestuurder van de auto en de bijrijder daarbij om het leven zijn gekomen. Een derde passagier raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Een getuige vertelde tegen de krant Le Figaro: “Er stond een auto in de verkeerde richting geparkeerd langs het Vert-Galant-plein op de Pont Neuf. Toen de politie de personen in het voertuig aansprak, reed de bestuurder op volle snelheid op de politie af. Die schoot daarop meteen.”

🔴 Coups de feu entendus au Pont Neuf, au square du Vert-Galant. Selon les témoins sur place un homme a forcé un barrage de police, qui a répliqué par des tirs à l’arme automatique. Plusieurs victimes à terre sont prises en charge par les secours. — Paul Sugy (@PaulSugy) 24 april 2022

Uitslag verkiezingen

Het incident vond slechts enkele uren na de bekendmaking van de uitslag van de Franse presidentsverkiezingen plaats. In diverse steden braken protesten uit nadat bekend werd dat de zittende president Macron mag aanblijven. Op beelden op sociale media is te zien dat de politie in Parijs traangas inzet. Ook in Rennes, Toulouse, Straatsburg en Montpellier werd gedemonstreerd. Er zijn overigens geen aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen het incident en de verkiezingen.