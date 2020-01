Australiërs weer opgeroepen te vluchten voor branden

De autoriteiten in de Australische deelstaat Victoria roepen donderdag inwoners opnieuw op een veilig heenkomen te zoeken vanwege de aanhoudende bosbranden.

De verwachting is dat de temperaturen vrijdag weer stijgen. In de zuidoostelijke staten Victoria, New South Wales en South Australia woeden al wekenlang ernstige bosbranden. Een gebied zo groot als Zuid-Korea is inmiddels afgebrand, miljoenen dieren zijn gestorven en ook zeker 27 mensen kwamen om het leven.

“Als u wordt verzocht te vertrekken, dan moet u weggaan,” zei premier Daniel Andrews van Victoria donderdag. “Het is de enige manier om uw eigen veiligheid te garanderen, want wij kunnen dat niet”. De afgelopen dagen daalde de temperatuur in het zuidoosten en viel er wat regen, maar de verwachting is dat vanaf vrijdag de temperaturen weer stijgen tot boven de veertig graden.

De Australische regering maakte eerder deze week bekend 2 miljard Australische dollar (ruim 1,2 miljard euro) vrij te maken voor de wederopbouw na de branden.