Australië verwijdert Chinese camera's om spionage: ‘Nederland moet dit ook doen’

Wie garandeert dat de Chinese overheid niet meekijkt? Australië doet Chinese camera’s in de ban. Beeld AP

Het gaat om camera’s van fabrikanten Hikvision en Dahua, die beide deels in bezit zijn van de Chinese staat.

De beslissing de camera’s te verwijderen volgt na een inventarisatie op initiatief van de oppositie in de Australische senaat. Gebleken was dat zich in vrijwel elk Australisch ministerie beveiligingscamera’s bevinden van een van de Chinese fabrikanten; alleen in de ministeries van Landbouw en Algemene Zaken hangen er geen, maar bij Buitenlandse Zaken en zelfs Defensie dus wel.

Spionage en opsporen van mensen

De camera's zijn populair omdat ze goedkoop zijn en goed werken, maar in westerse landen groeien de zorgen dat ze gebruikt kunnen worden door de Chinese Communistische Partij voor spionage en het opsporen van mensen. De Britten besloten in november om die reden al geen nieuwe camera’s van de fabrikanten aan te schaffen en in de VS worden ze ook al geboycot.

De Australische minister van Defensie benadrukte donderdag dat de dreiging die van de camera’s uitgaat niet moet worden overdreven. Niettemin vindt hij het risico serieus genoeg om alle camera’s van de merken bij defensiegebouwen te verwijderen. Mogelijk volgen andere departementen. Bij de inventarisatie zijn in meer dan 250 overheidsgebouwen 913 apparaten van de fabrikanten gevonden, waaronder camera’s, toegangssystemen en intercoms.

Telecomgigant Huawei in de ban

Peking reageerde donderdag verbolgen op het Australische besluit. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken betichtte Canberra ervan ‘Chinese bedrijven te discrimineren en te onderdrukken’. Fabrikant Hikvision verwerpt de beschuldigingen en zegt dat de camera’s geen gevaar vormen omdat het bedrijf geen toegang zou hebben tot de beelden die de camera’s maken.

De boycot van de Chinese camera’s staat niet op zichzelf. In het Westen groeit de zorg over Chinese spionage-activiteiten, met de rel van afgelopen weekend rondom de door de VS uit de lucht geschoten ballon als nieuw dieptepunt.

De VS en het VK hebben ook technologie van de Chinese telecomgigant Huawei verboden en zetten Brussel onder druk dat ook te doen – maar vooralsnog is de EU terughoudender met het boycotten van technologie uit China.

Camera’s ook in Nederlandse overheidsgebouwen

In Nederland loopt een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken naar de risico’s van het gebruik van de camera’s van Hikvision en Dahua. Uit een inventarisatie van de NOS bleek vorig jaar dat de camera’s bij talloze Nederlandse overheidsgebouwen hangen, waaronder gebouwen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Afgelopen week liet het Amsterdamse college in antwoord op raadsvragen weten dat de camera’s ook in een aantal afdelingen van de gemeente Amsterdam worden gebruikt.

Meekijken via de achterdeur

“Nederland zou er goed aan doen het Australische voorbeeld te volgen,” aldus de Nederlandse hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs. “Maar ik zie dat niet zo gauw gebeuren, zolang dat besluit niet EU-breed genomen wordt.”

Experts waarschuwen dat er mogelijk een ‘achterdeur’ in de apparatuur kan zijn ingebouwd, waardoor de fabrikant en dus misschien ook de Chinese staat zou kunnen kijken. Maar er kunnen ook onbedoelde zwakke plekken in de beveiliging zitten. “Je kunt nooit met honderd procent zekerheid weten of een camera helemaal veilig is,” zegt China-expert Frans-Paul van der Putten van Instituut Clingendael.

‘Gewoon stoppen met ze te kopen’

Ook hij noemt het verstandig om ze niet te gebruiken op plaatsen ‘waar je niet wilt dat de Chinese overheid mee kan kijken’. “Maar dat kun je op verschillende manieren doen: je kunt dat als overheid groots aankondigen, zoals Australië doet, wat mogelijk ook deels bedoeld is als boodschap aan China. Maar je kunt er ook minder aandacht aan schenken en gewoon stoppen ze te kopen en bestaande camera’s vervangen.”