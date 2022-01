Australië lokt rugzaktoeristen: ‘Wil je komen, kom dan nu. Go down under!’

Australië heeft een groot tekort aan seizoensarbeiders en wil dat graag oplossen met backpackers. Beeld ANP / AFP

Rugzaktoeristen en studenten die Australië de komende twaalf weken binnenkomen, hoeven geen aanvraagkosten voor hun visum te betalen als ze werkend door het land gaan toeren. Dat is de opvallende boodschap die premier Morrison deze week naar buiten bracht.

“Reis door het land en voeg je tegelijk bij onze beroepsbevolking om te helpen in onze agrarische sector, de horeca en zo veel andere economische sectoren die afhankelijk zijn van die arbeid.” In dat geval brengt de Australische overheid geen kosten in rekening voor de visumaanvraag van de buitenlandse backpackers en studenten. Die visumkosten bedragen 630 Australische dollar, iets meer dan 400 euro.

Australische bedrijven kampen met een groeiend tekort aan personeel als gevolg van de coronapandemie. Veel werknemers zijn ziek of moeten in isolatie omdat ze nauw contact hadden met een besmette collega. De crisis op de arbeidsmarkt veroorzaakt logistieke problemen, waardoor supermarkten gedwongen zijn de aankoop van essentiële levensbehoeften per klant te beperken. Het personeelstekort staat economisch herstel van het land ook in de weg.

Meer boekingen

Bij reisorganisatie Activity International uit Enschede – gespecialiseerd in backpackbestemmingen – merken ze nu al een stijging van het aantal boekingen voor een werkvakantie in Australië. “Voor corona was het vooral onder backpackers ontzettend populair om met een werkvisum binnen te komen,” zegt Luuk Heitkamp van Activity International.De meesten combineerden hun reisavonturen met een paar maanden werken op een boerderij, in de horeca of op een andere plek. Door corona was het bijna twee jaar zo goed als onmogelijk Australië binnen te komen. Nu mag het dus weer en we merken dat er na zo lange tijd extra veel animo is onder Nederlanders om reisplannen te maken en down under te gaan. En als je visum dan ook nog wordt terugbetaald door de Australische regering, is dat mooi meegenomen. Dat scheelt honderden euro's.”

Heitkamp heeft niet eerder meegemaakt dat de Australische overheid zo'n stap zet. “Het zegt iets over hoe nodig de buitenlanders zijn om het land draaiend te houden. De nood is hoog. De extra tienduizenden handjes die er voor corona altijd waren, worden door de huidige ontwrichtende werking van de omikrongolf behoorlijk gemist. Ze kunnen vooral jongeren gebruiken, zeker in de ziekenhuizen, want de zorg piept en kraakt. Daarom wordt niet alleen een beroep gedaan op backpackers, maar nadrukkelijk ook op studenten die hun studie kunnen combineren met een baantje.”

Geen quarantaineplicht

Australië doet overigens geen concessies aan de regels om het land binnen te komen. Een coronavaccinatie is verplicht en de meeste staten eisen van reizigers dat ze na aankomst twee coronatesten ondergaan. Er is geen quarantaineplicht. Vanuit de Nederlandse overheid wordt overigens geadviseerd niet naar het land te gaan (oranje reisadvies) door de snelle stijging van het aantal besmettingen.

Premier Morrisons oproep komt aan het begin van een verkiezingsjaar in Australië, op het moment dat hij onder vuur ligt over zijn omgang met de omikronvariant. De Australische gezondheidsautoriteiten meldden vorige week bijna 80.000 nieuwe gevallen en 67 doden. Paul Kelly, chef Volksgezondheid van de Australische regering, zei dat Australiërs mogen verwachten dat het totale dodental verder zal stijgen dan de huidige 2843.

Morrison erkende dat de piek van de omikrongolf ‘ofwel nu bij ons is of in de komende weken op ons af zal komen’ maar benadrukte dat het sterftecijfer in Australië als gevolg van het coronavirus een van de laagste ter wereld is. “Australië blijft veerkrachtig ondanks de frustraties en de zeer terechte zorgen.”