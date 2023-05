Australië doet vape in de ban, wanneer volgt Nederland?

De felle kleuren en hippe etiketten die nu wijdverbreid zijn, worden in Australië verboden. Beeld Getty Images

“We kunnen niet toekijken hoe de tabaksindustrie een nieuwe generatie nicotineverslaafden creëert.” Met die woorden kondigde de Australische minister van Mark Butler (Volksgezondheid) vorige week drastische maatregelen aan om vapen tegen te gaan. Het verbod op de verkoop van wegwerpvapes is zijn belangrijkste voorstel.

Saaie, eenvormige verpakking

Butler wil ook de verkoop van navulbare e-sigaretten verplaatsen naar de apotheek, gehuld in iets wat lijkt op een medicijnverpakking, in plaats van de felle kleuren en hippe etiketten die nu gangbaar zijn. Daarnaast zal de import van vapes en aanverwante producten worden verboden en komt er een verbod op vapes met een smaakje. De maatregelen gaan niet meteen in, hiervoor dient eerst de wet te worden gewijzigd. De plannen van de regering in Canberra gaan verder dan die in andere westerse landen, zoals Nederland.

Australië pioniert overigens niet voor het eerst op het gebied van de regulering van tabaksverkoop. Ruim tien jaar geleden voerde het land als eerste ter wereld een saaie, eenvormige verpakking voor alle sigaretten in. En nu richt de regering van het land zijn pijlen op de vape. In deze e-sigaret wordt een vloeistof verhit waardoor damp ontstaat die de gebruiker kan inhaleren. Hoewel tabak ontbreekt, bevat de vloeistof en dus ook de damp daarvan meestal wel nicotine.

Ook in Nederland is er kritiek op deze rookwaar. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is de damp van een vape ongezond en bevat ze kankerverwekkende stoffen. Ook zijn er steeds meer aanwijzingen dat iemand die eenmaal een vape gebruikt, sneller zal overstappen op een normale sigaret.

Tweede Kamer wil verder gaan

In politiek Den Haag lijkt men geen fan van de vape, getuige twee belangrijke maatregelen die hier dit jaar ingaan. Zo wordt per 1 juli de onlineverkoop van tabak, inclusief e-sigaretten en navulverpakkingen met én zonder nicotine, verboden. Vapes met smaakjes als watermeloen en mango-ice zijn inmiddels al verboden, hoewel producenten tot 1 oktober hun bestaande voorraad nog mogen verkopen. Alleen de standaardtabakssmaken zijn daarna nog toegestaan.

Die maatregelen gaan een meerderheid van de Tweede Kamer echter niet ver genoeg. In maart werd een motie aangenomen die de regering oproept niet alleen de verpakkingen van vapes maar ook de vapes zelf verplicht een neutraal uiterlijk te geven.

Geneesmiddelenwet

Esther Croes, arts-epidemioloog bij het onafhankelijke Trimbos-instituut, noemt de veranderingen in Nederland belangrijke ‘stapjes’. “Het is fijn dat de overheid zich realiseert hoe schadelijk dit product is voor jongeren,” zegt Croes, “maar ik denk niet dat de genoemde maatregelen toereikend zijn om alle jongeren van de vape af te krijgen.”

Als het aan Croes ligt, wordt de vape onbereikbaar gemaakt voor jongeren. “De beste oplossing is e-sigaretten onder de Geneesmiddelenwet te laten vallen, als een medicijn voor zwaar verslaafde rokers. Daarvoor is die ooit op de markt gebracht, maar de tabaksindustrie heeft de vape met name onder jongeren hip gemaakt.”

Dat imago moet daarom worden aangepakt, vindt Croes. “Ik denk dat als de vape niet meer bij de Primera ligt en alleen nog illegaal verkrijgbaar is via Chinese webshops de aardigheid er voor veel jongeren wel af is.”

Onderzoek ontbreekt

De e-sigaret maakte haar doorbraak nog niet zo lang geleden. Goed wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van vapes onder jongeren in Nederland ontbreekt mede daardoor. Een enquête van de NOS geeft wel een aardige indicatie. De nieuwssite van de omroep vroeg 6000 minderjarigen een onlinevragenlijst in te vullen. Van hen zei meer dan de helft, van wie er 240 12 jaar of jonger waren, weleens gevapet te hebben of dat regelmatig te doen. Ook reageerden 120 scholen, waarvan er 80 meldden dat er op het schoolplein of in school wordt gevapet.

Verkoop van vapes aan minderjarigen is in Neder­land verboden. Desondanks kunnen jongeren er hier gemakkelijk aan komen, constateerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onlangs na controles in Amsterdam en Den Haag. In bijna twee op de drie winkels werden vooral e-sigaretten en soms normale tabak verkocht aan minderjarige testkopers. En dat is nog buiten onlineverkoop gerekend, die amper te controleren is.