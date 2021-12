Aung San Suu Kyi veroordeeld tot vier jaar cel

In totaal hangt de 76-jarige Suu Kyi 102 jaar cel boven het hoofd. Beeld AP

Vermoedelijk is de uitspraak een opmaat naar meer: Suu Kyi is elf aantijgingen ten laste gelegd, waaronder de twee van maandag. In totaal hangt de 76-jarige Suu Kyi 102 jaar cel boven het hoofd.

Ook oud-president Win Myint is veroordeeld tot vier jaar cel. Het proces tegen Suu Kyi en de andere gevangenen vindt achter gesloten deuren plaats. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn de rechtszaken een farce.

Suu Kyi geldt al decennia als het gezicht van de democratiseringsbeweging in Myanmar. In 1991 ontving ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar verzet tegen de junta, die een jaar eerder de macht had gegrepen. Daarna zat ze jarenlang in huisarrest.

Vanaf 2010 opende het gesloten Myanmar langzaam de deuren. Suu Kyi kwam vrij en won in 2015 de verkiezingen. Ze werkte, al dan niet noodgedwongen, samen met het leger, wat haar ook op kritiek kwam te staan. Zo zou ze te weinig doen tegen de vervolging van de islamitische Rohingya, een van de vele minderheden in het uiterst diverse Myanmar.

Burgeroorlog

Vorig jaar behaalde Suu Kyi’s partij, de National League for Democracy (NLD), een absolute meerderheid bij nieuwe verkiezingen. Daarbij werd ook de partij van het leger weggevaagd. Maar in de vroege ochtend van 1 februari sloeg het leger terug: militairen grepen de macht en een aantal belangrijke politici vastgezet, onder wie Suu Kyi.

Grote demonstraties volgden. Waar het leger aanvankelijk redelijk terughoudend reageerde, dreigt Myanmar inmiddels te vervallen in een burgeroorlog. Minderheidsgroeperingen – die soms al decennia tegen het leger vechten, ook toen Suu Kyi regeringsleider was – lijken de krachten te bundelen met groepen jongeren.

De jongeren willen niet terug naar het geïsoleerde Myanmar van voor 2010. Een deel van hen is uitgeweken naar het platteland, maar ook in de steden wordt nog geprotesteerd. Zondag gingen mensen de straat op in onder meer Yangon, de grootste stad van het land. Zij eisten de vrijlating van Suu Kyi en andere (politieke) gevangenen.

Bij die betoging reed een legertruck in op de stoet mensen. Daarbij zouden zeker drie doden en tientallen gewonden zijn gevallen.