Atoomagentschap: veiligheidszone rond kerncentrale Zaporizja nodig

Een Russische soldaat bewaakt de kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne. Beeld AP

Vorige week bezocht een inspectieteam van het IAEA de kerncentrale van Zaporizja. In een dinsdag verschenen rapport stelt de organisatie onder meer dat er dringend maatregelen moeten worden genomen om ‘de beschietingen ter plaatse en in de omgeving te stoppen om verdere schade aan de fabriek en bijbehorende faciliteiten te voorkomen’.

Volgens het rapport is de situatie rond de kerncentrale onhoudbaar geworden. Het IAEA vraagt daarom nu, net zoals eerder al de Oekraïense president Volodimir Zelenski en VN-secretaris-generaal Antonio Guterres deden, om de inrichting van een veiligheidszone. Deze moet een kernramp voorkomen in de door Russen bezette centrale.

De tekst gaat verder onder de kaart.

Alle betrokken partijen moeten het over zo’n veiligheidszone eens worden. Het IAEA toont zich bereid om hierover overleg op te starten. De directeur van de organisatie, Rafael Grossi, merkte ook nog op dat Russische pantservoertuigen in de turbinehallen staan opgesteld, en eist de terugtrekking van de apparatuur omdat deze de veiligheid in gevaar zou kunnen brengen.

‘Stressvolle omstandigheden’

Volgens de experts van het IAEA werken de Oekraïense medewerkers ‘in extreem stressvolle omstandigheden’ die mogelijk kunnen leiden tot fouten bij de bediening van de centrale. Grossi kondigde ook aan dat leden van het IAEA in de kerncentrale zullen blijven. “We hebben iets belangrijks bereikt,” zei hij. “Het belangrijkste is dat het IAEA hier blijft. Laat de wereld weten dat het IAEA in Zaporizja blijft,” aldus Grossi aan het Russische persagentschap Ria Novosti.