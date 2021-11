Atleet Haile Gebrselassie volgt Ethiopische premier Abiy naar het oorlogsfront

De oorlogsoproep van de Ethiopische premier Abiy Ahmed vindt weerklank onder de beroemdste atleten van het land. Op veel plekken in het land worden burgers gerekrutreerd.

Nieuwe rekruten van het Ethiopische leger tijdens de afscheidsceremonie bij hun vertrekt uit Addis Abeba. Beeld AFP

De olympische ‘helden’ Haile Gebrselassie en Feyisa Lilesa verklaren bereid te zijn te vertrekken naar het slagveld, waar de premier zich op dit moment ook bevindt. Daar vecht het Ethiopische leger samen met burgermilities tegen het rebellenleger van Tigray (de TDF).

De 48-jarige Gebrselassie, die in zijn hardloopcarrière twee gouden olympische medailles en acht keer het wereldkampioenschap won, en daarnaast 27 wereldrecords verbrak, zei op televisie dat hij ‘bereid is om alles te doen wat er van me gevraagd wordt, waaronder naar het slagveld trekken.’

Premier Abiy kondigde maandag aan dat hij de oorlog persoonlijk ging leiden en zich zou aansluiten bij het front. “Laten we elkaar ontmoeten op het slagveld”, schreef hij in een verklaring. “De tijd is aangebroken dat het land wordt geleid door middel van martelaarschap.” Op veel plekken in Ethiopië worden burgers gerekruteerd en van een korte training voorzien.

De communicatieminister Legese Tulu zegt dat het leger ‘veel successen’ heeft geboekt sinds het vertrek van Abiy en dat de overwinning ‘heel dichtbij’ is. Het land wordt nu tijdelijk bestuurd door de vicepremier. De woordvoerder van Abiy wilde niets kwijt over de locatie van de premier.

De berichten over successen zijn moeilijk te verifiëren. Het vertrek van Abiy, die zelf lange tijd in het leger heeft gediend, zal waarschijnlijk het moreel van de soldaten hebben verhoogd, maar zijn vertrek is ook het gevolg van de rij overwinningen door de TDF. De Tigrayse rebellen rukten de afgelopen weken in razendsnel tempo op naar de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba en zij vormen een existentieel gevaar voor het regime.

Haile Gebrselassie, winnaar van goud op de Olympische Spelen en nationale held. Beeld REUTERS

De opmerkelijke stap van de premier kan ook verkeerd uitpakken voor zijn regime. Als hij om het leven komt of zwaargewond raakt, dan kan dat leiden tot de instorting van de zittende macht.

Veel westerse landen, waaronder Nederland, hebben vanwege de snel verslechterde situatie al hun burgers opgeroepen om het land onmiddellijk te verlaten. Zij vrezen het uiteenvallen van het land.

Demissionair minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) deed die oproep gisteren in de Tweede Kamer. De bezetting van de Nederlandse ambassade in de hoofdstad Addis Abeba is inmiddels tot een kernstaf teruggebracht, zei Knapen. De rest van de medewerkers en hun familieleden zijn al terug in Nederland.

Ook alle reizen naar Addis Abeba worden door het ministerie ontraden. Voor het hele land geldt nu code rood. Knapen wil nog geen tickets betalen van Nederlanders die weg willen uit Ethiopië.