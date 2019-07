Athene schrikt op van aardbeving

Het kruis boven op de Pantanassa is afgebroken als gevolg van de aardbeving. Beeld AP

Het Europees-mediterraan seismologisch centrum (EMSC) registreerde het epicentrum van de aardbeving op 22 kilometer ten noordwesten van de stad. Het centrum zei dat de aardschok ‘sterk maar gelukkig niet erg lang’ was. “De aardbeving was dicht bij de oppervlakte en daarom voelde het zo krachtig,” vertelde seismoloog Manolis Skordilis tegen het Griekse Star TV.

Er waren geen directe meldingen van gewonden of schade. Wel zaten mensen vast in liften. De elektriciteitsvoorziening en telefoonverbindingen waren tijdelijk uitgevallen.

Ongeveer 40 minuten na de eerste beving werd nog een tweede schok gevoeld. Volgens de EMSC had die een kracht van 4,4 en was gecentreerd in dezelfde regio.

De aardbeving van vrijdag is vermoedelijk de eerste die de hoofdstad sinds 1999 trof. Toen kwamen 143 mensen om het leven door een aardschok met een kracht van 5,9.