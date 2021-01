AstraZeneca: Brussel tekende pas 3 maanden na de Britten een contract

Beeld Getty Images

AstraZeneca heeft volgens Pascal Soriot immers beloofd geen winst te maken op de verkoop van het vaccin tijdens de pandemie. “We doen dit zonder winstoogmerk, weet je nog?” zegt de topman aan de Duitse krant Die Welt.



De EU heeft geëist dat het bedrijf duidelijk maakt waar de prikken heen zijn gegaan, nadat vorige week bekend werd dat de eerste levering van het AstraZeneca/Oxfordvaccin aan de EU kleiner zal uitvallen dan eerder was verwacht.

De oorzaak daarvan schuilt volgens Soriot in het feit dat Brussel pas laat een contract had getekend voor de aankoop van de vaccins, gevolgd door problemen bij externe partners in het productieproces van het vaccin. “We hebben ook dergelijke kinderziektes gehad in de toeleveringsketen in het Verenigd Koninkrijk. Maar het Britse contract werd drie maanden voor het Europese getekend.”

De EU kocht in augustus 300 miljoen doses van het makkelijk te bewaren en goedkope vaccin, dat wordt gezien als de hoeksteen van het Europese vaccinatiebeleid. Het VK en de VS schaften in mei al 100 miljoen respectievelijk 300 miljoen doses aan.

Het vaccin van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford wordt momenteel ter goedkeuring onderzocht op effectiviteit en veiligheid door de Europese medicijnwaakhond EMA. Naar verwachting geeft die later deze week groen licht voor gebruik van het middel, dat in het VK al wordt toegediend.

Het Europese vaccinatieprogramma loopt achter op dat van de VS en het VK. Volgens het data-analysebedrijf Airfinity is de EU op weg halverwege oktober 75 procent van de bevolking te hebben gevaccineerd, de ondergrens voor ‘groepsimmuniteit’. Het VK bereikt dat naar verwachting in juli, de VS een maand later.