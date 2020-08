Artsen: Russische oppositieleider Aleksej Navalny is vergiftigd

Alekej Navalny. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Navalny, die nog steeds vecht voor zijn leven, werd ziek op een vlucht naar Moskou donderdag en zaterdag werd hij naar Duitsland overgevlogen voor spoedbehandeling in het Charitéziekenhuis in Berlijn. Zijn team zei al dat hij vergiftigd is in Siberië.

Navalny staat onder Duitse staatsbescherming tijdens zijn behandeling in het ziekenhuis. “De staat heeft de politiebescherming van Alexei Navalny overgenomen,” zei een woordvoerder van de regering zondag. De Duitse politie is verantwoordelijk voor de bescherming van overheidsfunctionarissen, evenals buitenlandse gasten tijdens staatsbezoeken.

De Duitse regeringsfunctionaris belast met de betrekkingen met Rusland, Dirk Wiese, eiste zondag een volledige uitleg van de omstandigheden rond de ziekte van Navalny. “Er is een beschuldiging van vergiftiging. De snelle achteruitgang in de gezondheidstoestand van Navalny moet plausibel en transparant verduidelijkt worden met de medewerking van de Russische autoriteiten,” zei hij.