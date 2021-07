Arts: Braziliaanse president Bolsonaro mag het ziekenhuis snel verlaten

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Beeld AFP

“We verwachten dat hij morgen kan vertrekken”, zei chirurg Antonio Macedo, hoofd van het behandelende team in het privéziekenhuis Vila Nova Star in Sao Paulo. De president krijgt een speciaal dieet van soep en gepureerd eten. Als hij dat goed verdraagt, mag hij de komende dagen vertrekken.

Bolsonaro heeft al zes operaties moeten ondergaan sinds hij in 2018 werd neergestoken tijdens de verkiezingscampagne. Hij werd geraakt in de buikstreek en de meeste operaties zijn uitgevoerd aan het spijsverteringssysteem. Ook de darmobstructie houdt verband met de steekpartij van een paar jaar geleden.

De president zei dat de hardnekkige hik waarvoor hij in eerste instantie werd opgenomen verband hield met een tandartsbehandeling die hij begin juni had ondergaan.

De 66-jarige Bolsonaro verklaarde tijdens een videoconferentie dat het ‘goed met hem gaat’ en hij zin heeft om ‘weer aan de slag’ te gaan.

De president was in de nacht van dinsdag op woensdag eerst opgenomen in het militair ziekenhuis van de hoofdstad Brasilia. Toen de diagnose van een darmobstructie was gedaan, moest hij worden overgebracht naar een privékliniek in metropool Sao Paulo. Daar werd buiten de kliniek gedemonstreerd door tegenstanders van zijn beleid. Aanhangers waren ook aanwezig om de president te steunen.

Vlak na zijn opname deelde de president via Instagram een foto om te laten zien dat het goed met hem ging. Beeld via REUTERS

Coronapandemie

De Braziliaanse president ligt zwaar onder vuur vanwege zijn gebrekkige reactie op de coronapandemie. In het Zuid-Amerikaanse land kwamen al 541.266 inwoners om het leven door het longvirus. Daarmee is in absolute aantallen Brazilië na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land ter wereld.

Bolsonaro noemde Covid-19 echter lange tijd ‘een griepje’ en weigerde strenge maatregelen te nemen om het virus in te dammen. Bovendien zou er gesjoemeld zijn met de inkoop van coronavaccins: voor het leveren van miljoenen doses zouden farmaceuten smeergeld moeten betalen. Inmiddels is het Braziliaanse Congres een onderzoek naar Bolsonaro's coronabeleid en mogelijke corruptie gestart. Dit zou in theorie tot zijn afzetting kunnen leiden, maar zolang hij nog machtige bondgenoten in de Senaat heeft, lijkt dat onwaarschijnlijk.