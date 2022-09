Artis in top 5 oudste dierentuinen ter wereld na sluiting Bristol Zoo

De ‘Galerij der klimvogels’ in Natura Artis Magistra, circa 1855. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Bristol Zoo opende in 1836, twee jaar voor Artis, en was de vijfde oudste dierentuin ter wereld. Meer dan 90 miljoen mensen bezochten de dierentuin, maar de directie zag de bezoekersaantallen kelderen door de coronarestricties van de afgelopen jaren. Bovendien is ‘de tijd daar om een moderne dierentuin te bouwen met ruimten voor de dieren die hun natuurlijke habitat beter weerspiegelt,’ zegt directeur Brian Zimmerman. ‘Dit is werkelijk het einde van en tijdperk.’

Duizenden exotische dieren woonden in de dierentuin, waaronder enkele bekendheden. Zo groeide Alfred de Gorilla uit tot internationale bekendheid en was hij ‘in zijn tijd’ de enige gorilla in het Verenigd Konikrijk. Hoewel Alfred stierf in 1948, is hij nog altijd een mascotte voor de stad Bristol. Andere publiekslievelingen waren de Aziatische olifanten Raja en Rosie, waarop kinderen in de jaren vijftig ritjes konden maken.

Tekst gaat verder onder het bericht

BBC-serie

Écht bekend werd de dierentuin vanwege het tv-programma Animal Magic van BBC Bristol. In de grappig bedoelde maar ook leerzame serie kregen de dieren een voice-over. De show stopte in 1983 omdat de vermenselijking van de dieren niet meer van die tijd zou zijn.

Om de hele dierentuin nu een update te geven, werkt de organisatie aan een nieuw project dat in 2024 de deuren zou moeten openen op de locatie van het zusterpark Wild Place Project South Gloucestershire. “De nieuwe dierentuin wordt de thuishaven van enkele van de meest bedreigde diersoorten op aarde.”

Tekst gaat verder onder het bericht

Natura Artis Magistra

Artis, in 1838 opgericht als Natura Artis Magistra, kent vergelijkbare uitdagingen. Het miljoenenverlies door de coronapandemie noopte de dierentuin tot een gedwongen reorganisatie. “Een zwarte dag in mijn Artis-leven,” zei directeur Rembrandt Sutorius daarover.

En het was niet voor het eerst dat Artis, ooit begonnen als een van de eerste openbare dierentuinen met ‘een paar papegaaien, aapjes en een Surinaamse boskat’, moest vrezen voor het voortbestaan. Vanwege een dreigend faillissement in 1939 werden de bezittingen, buiten de levende dieren om, overgedragen aan de gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland.

Korter geleden leek het er een tijdje op dat de drie leeuwen de Amsterdamse dierentuin zouden moeten verlaten. Een nieuw en groter verblijf kon niet langer worden bekostigd vanwege de tegenvallende bezoekersaantallen. Anonieme geldschieters voorkwamen een verhuizing en brachten genoeg geld bijeen voor een nieuw verblijf dat zeker tien keer zo groot zou worden.

De afgelopen twintig jaar is Artis bezig aan een ‘ingrijpend proces’ om te vernieuwen van een dierentuin naar een educatief instituut. Er wordt meer ruimte gecreëerd voor dieren en planten, educatie en erfgoed.

Oudste dierentuinen ter wereld: Tiergarten Schönbrunn in Wenen, Oostenrijk (1752) Ménagerie du Jardin des Plantes in Parijs, Frankrijk (1794) London Zoological Gardens, Verenigd Koninkrijk (1828) Dublin Zoo, Ierland (1831) Natura Artis Magistra in Amsterdam, Nederland (1838)

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: