Armin Laschet zinspeelt op vertrek als leider van CDU

Armin Laschet gaf eerder al aan dat hij zich medeverantwoordelijk voelde voor de slechte uitslag. Beeld AP

De christendemocratische CDU en zusterpartij CSU leden onder leiding van Laschet een historische nederlaag bij de parlementsverkiezingen van 26 september. Hij vindt dat de CDU toe is aan een reorganisatie en nieuwe mensen nodig heeft aan de top. De politicus zal een datum voorstellen voor een partijcongres om ‘de personele kwesties aan te pakken’.

Laschet werd binnen de christendemocraten aanwezen als de opvolger van Merkel. Hij versloeg CSU-leider Mark Söder in de strijd om het kanselierschap, maar wist niet genoeg kiezers achter zich te krijgen om het conservatieve blok te verzekeren van een nieuwe termijn in de regering.

‘Persoonlijk een aandeel’

Hij gaf eerder al toe dat hij medeverantwoordelijk is voor de slechte uitslag. “Dit pijnlijke verlies, vooral ook in Oost-Duitsland, kent vele oorzaken waar ik ook persoonlijk een aandeel in heb.” Hij sprak van fouten die grondig zullen worden geanalyseerd en weggewerkt. “Ongeacht of we in de regering of in de oppositie zitten.”

Laschet werd in de aanloop naar de verkiezing achtervolgd door schandalen. Zo lag hij onder meer onder vuur omdat hij aan het lachen was tijdens een toespraak van de president in een door overstromingen getroffen gebied.

De Duitse christendemocraten van CDU/CSU gaan ondanks hun verkiezingsnederlaag de komende dagen praten met potentiële coalitiepartners.