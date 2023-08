Arkadi Volozj, Russische oprichter techgigant Yandex, spreekt zich uit tegen oorlog: ‘Invasie in Oekraïne is barbaars’

Arkadi Volozj, de oprichter van de Russische techgigant Yandex, spreekt zich in een verklaring uit tegen de oorlog in Oekraïne. De Rus, die eigenaar is van een gekraakt pand in de Vossiusstraat, schrijft hiermee onduidelijkheid over zijn positie ten opzichte van de oorlog te willen wegnemen.

‘Ruslands invasie in Oekraïne is barbaars en ik ben er categorisch tegen,’ schrijft Volozj in de verklaring.

Met de verklaring hoopt de steenrijke Rus opheldering te geven over zijn positie. De Europese Unie plaatste hem, net als vele andere Russen die tot de entourage van Poetin worden gerekend, na de Russische inval in Oekraïne op de sanctielijst. Daardoor kan hij onder andere Europa niet meer binnenkomen.

Die straf is volgens Volozj misplaatst. De in Kazachstan geboren Volozj trad na de Russische invasie in Oekraïne af als ceo van Yandex – Ruslands versie van Google – en woont sinds 2014 in Israël. Achter gesloten deuren sprak hij zich al eerder uit tegen de oorlog, zoals tegen Paroolcolumnist Derk Sauer.

Ook deed hij dat bij monde van anderen. Nadat zijn pand aan de Vossiusstraat in Amsterdam werd gekraakt en hij een kort geding voor de ontruiming van het pand had verloren, nam Tom Blackwell, een vriend van Volozj, contact op met Het Parool. In dat interview stelde hij dat de familie Volozj tegen de oorlog is, en dat hij geen banden met Poetin heeft en hij van de sanctielijst wil worden gehaald. Openlijk waagde Volozj zich nog niet aan zo’n statement. Tot nu dus.

Redenen om te zwijgen

‘Er waren redenen om te zwijgen tijdens dit lange proces. Hoewel er hoe dan ook vragen zullen zijn over de timing van mijn verklaring vandaag, zouden er geen vragen moeten zijn over de essentie ervan. Ik ben tegen de oorlog.’

In de verklaring schrijft Volozj dat hij zich nu pas uitspreekt tegen de oorlog omdat hij eerst Yandexpersoneel wilde kunnen helpen om Rusland te ontvluchten. ‘Sinds het begin van de oorlog heb ik me gericht op het ondersteunen van de getalenteerde Russische ingenieurs die besloten het land te verlaten. Het is een buitengewoon complex proces geweest om ze te helpen een nieuw leven te beginnen. Het vergde focus, zorg en discretie.’