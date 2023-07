Arbeidstekort Japan loopt op: bevolking krimpt nog steeds met honderdduizenden per jaar

Voor de toekomst van Japan wordt naar oplossingen gezocht in de technologie en visumregelingen. Beeld Archive Photos / Getty Images

Premier Fumio Kishida kondigde eerder al aan meer te investeren in het opkrikken van het geboortecijfer, nieuwe visumregelingen in te voeren om buitenlandse arbeiders aan te trekken, en meer gebruik te maken van technologie, zoals kunstmatige intelligentie (AI) om arbeidstekorten op te lossen. Veel beloftes, maar in de praktijk blijken de maatregelen niet effectief.

In een jaar tijd werden in Japan 771.000 geboortes geregistreerd tegenover 1,56 miljoen sterfgevallen. Naar verwachting krimpt voor 2050 het aantal inwoners met 20 procent. Daarmee raakt Japan een groot deel van zijn beroepsbevolking kwijt, het land kampt naar verwachting in 2040 met een tekort aan arbeidskrachten van 11 miljoen mensen.

Verkeerde mensen

Dit jaar kondigde de overheid daarom een nieuwe visumregeling aan om buitenlandse werknemers aan te trekken. Maar de versimpelde visumprocedure richt zich op hooggeschoolde topverdieners, terwijl het tekort vooral te vinden is in de praktische beroepen. Daarmee trekt Japan dus juist de mensen aan die het niet nodig heeft.

De overheid heeft wel jarenlang geprobeerd om werknemers binnen te halen uit lagelonenlanden als Indonesië en Vietnam, onder het zogeheten technische trainee-programma. Jonge mensen kwamen als student naar Japan om ervaring op te doen. In de praktijk werden ze direct aan het werk gezet in de visserij, de bouw of aan de lopende band, met lonen waarvoor de gemiddelde Japanner niet uit bed komt. Dit jaar werd het programma stilgelegd na een reeks mishandelings- en uitbuitingsschandalen.

Toch is het aantal buitenlanders in Japan gestegen naar bijna 3 miljoen. Dit betreft voornamelijk immigranten met korte werkvisa van 1 tot 5 jaar. Van hen wordt wel verwacht dat ze jaren investeren om de taal te leren voordat ze aan de slag kunnen. De lage yen en stagnerende lonen komen daar nog bovenop, waardoor Japan steeds minder aantrekkelijk wordt als werkbestemming.

‘Japan 5.0’

Opeenvolgende kabinetten hebben beloofd de oplossing te zoeken in technologie. ‘Japan 5.0’ noemen beleidsmakers de AI-gedreven samenleving van de toekomst. Er zijn echter twee problemen: de voorgestelde technologie bestaat nog niet en de nationale digitale infrastructuur schiet tekort.

Lokale overheden hebben de laatste tien jaar sterk geïnvesteerd in het digitaliseren van overheidsfuncties, maar door het gebrek aan uniformiteit tussen de systemen van honderden gemeentes is het de nationale overheid nog niet gelukt om tot een landelijk systeem te komen. Het land heeft nog steeds geen nationaal digitaal patiëntendossier, en de Japanse versie van de DigiD, de MyNumber, heeft herhaaldelijk te kampen met datalekken.

Uitvindingen werken niet

Ondanks deze problemen staat Japan bekend om zijn moderne technologie, en worden jaarlijks nieuwe uitvindingen gepresenteerd die tot de verbeelding spreken. Drones die medicijnen bezorgen op afgelegen locaties of zorgrobots die dementerende ouderen helpen om minder snel af te takelen.

De praktische toepassingen blijken toch steeds weer beperkt. In grote delen van Japan zijn drones inmiddels verboden, waardoor de bezorgservice onbruikbaar werd. Van de bekende zorgrobot Paro, een pratende zeehond die werd gepresenteerd als een revolutionaire medische oplossing tegen dementie, zijn er op een bevolking van miljoenen slechts enkele duizenden verkocht.

De Japanse bevolking krimpt in de tussentijd al veertien jaar lang met honderdduizenden mensen per jaar. Een oplossing is er nog niet.