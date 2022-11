Arbeidskrachten kan de EU goed gebruiken – maar niet als ze over zee komen

Migranten verruilen hun bootje voor hulpschip de Ocean Viking, dat vorige week met 230 migranten aan boord door Italië werd geweigerd. Beeld VINCENZO CIRCOSTA/AFP

Het aantal mensen dat met de hulp van mensensmokkelaars de Middellandse Zee probeert over te steken, is dit jaar 50 procent hoger dan een jaar geleden. Dat zei Eurocommissaris Ylva Johansson maandag. Vrijdag zal zij de Europese ministers van asielzaken vertellen dat er dit jaar 90.000 mensen de Middellandse Zee zijn overgestoken.

Nadat eerder deze maand een flinke diplomatieke crisis uitbrak tussen Frankrijk en Italië over de vraag waar een schip met honderden migranten mocht aanmeren, erkent de Europese Commissie nu dat er reden voor bezorgdheid is over de aantallen mensen die naar Europa proberen te komen.

Johansson wil dat de ministers vrijdag besluiten over een pakket van twintig maatregelen. Geen daarvan zal de aantallen echter substantieel doen verminderen. Het gaat bijvoorbeeld om betere coördinatie tussen lidstaten en betere afspraken met herkomstlanden, maatregelen waarmee de EU in de afgelopen jaren soms enig succes heeft geboekt.

Zo lukte het bijvoorbeeld om met zulke afspraken vorig jaar een einde te maken aan de komst van honderden mensen die dachten dat ze via Belarus de EU konden binnenkomen. Ook lukte het de afgelopen weken om afspraken te maken met Servië, waar mensen uit Burundi zonder visum naartoe konden reizen. Servië heeft nu beloofd dezelfde visumeisen te stellen als de EU.

Niet via deze route

Een actuele kwestie speelt rond mensen die uit Egypte, Bangladesh en Tunesië komen. Zo zijn er in het afgelopen jaar duizenden Bengalezen in Libië op een boot naar Europa gestapt. “Zij zijn niet op zoek naar de bescherming van de EU omdat ze worden vervolgd, ze willen gewoon wat geld verdienen,” zegt Johansson. De EU heeft arbeidskrachten nodig, ‘maar dit is niet de juiste weg’, aldus de Zweedse Eurocommissaris.

Johansson heeft daarom vorige week Bangladesh bezocht en daar met de autoriteiten gepraat over legale migratie. “We hebben mensen nodig, maar niet via deze route,” zegt ze. Ze wil behalve met Bangladesh ook met Egypte en Tunesië afspraken maken over manieren om legaal aan het werk te gaan in Europa.

Ook uit Tunesië en Egypte komen veel grotere aantallen mensen dan eerder. Een van de plannen is een snelle terugzendoperatie door grensdienst Frontex van mensen die op ongereguleerde wijze naar de EU zijn gekomen.

Lidstaten komen afspraken niet na

Maar het is ook nodig om de reddingsoperaties op zee beter te coördineren. De Eurocommissaris roept de lidstaten op met elkaar om de tafel te gaan om de kwestie van de vele oversteekpogingen te bespreken. Het geldende zeerecht stelt dat drenkelingen in de dichtstbijzijnde haven moeten worden opgevangen, maar het wetboek is geschreven voordat deze problematiek bestond. “De EU is hierin geen partij,” zei ze.

Tenslotte roept de Europese Commissie de lidstaten op om hun beloften gestand te doen. Na een oproep van de EU afgelopen zomer hebben verschillende lidstaten beloofd migranten over te nemen uit landen aan de Middellandse Zee, maar van de achtduizend beloofde overplaatsingen hebben er tot nu toe slechts honderd plaatsgevonden. Ook Nederland komt zijn beloften niet na, want het zegt momenteel geen plek te hebben.

De Europese Commissie presenteerde twee jaar geleden een plan om de migratie meer structureel aan te pakken. Zolang de lidstaten het daarover oneens blijven, blijft de aanpak een lappendeken van maatregelen. “Pas als de lidstaten het asiel- en migratiepact goedkeuren, kunnen we de situatie echt aanpakken,” zei Johansson.