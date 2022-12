Aquarium in hotel Berlijn met 1 miljoen liter water en 1500 vissen opengebarsten

In Berlijn is vrijdagochtend een aquarium van zestien meter hoog opengebarsten. Hierbij zijn twee gewonden gevallen. De wereldberoemde Aquadom, geopend in 2004 en populair bij toeristen, was het grootste vrijstaande cilindervormige aquarium ter wereld. De tank werd in één klap vernietigd.



Alle vierhonderd hotelgasten en omwonenden zijn veilig geëvacueerd, bevestigt een woordvoerder van de brandweer. Door de kracht van de explosie raakten ramen en deuren beschadigd. Brokstukken vlogen tot op straat. De knal was zo enorm, dat twee seismografen in de stad trillingen registreerden.

Ook is er veel waterschade. Naar schatting 1500 vissen hebben het niet overleeft, meldt de Duitse krant Bild. Het gaat om kleurrijke tropische vissen, als de anemoonvis, langvinvleermuisvis en Picasso-doktersvis.

Volgens de politie raakten twee mensen gewond door rondvliegend glas. Zij zijn met snijwonden naar het ziekenhuis gebracht. De schade in het hotel is immens. Meer dan honderd hulpverleners waren snel ter plaatse.

Enorme knal

Hotelgasten moesten na de ontploffing naar buiten en werden in bussen opgevangen. “Vroeg in de ochtend hoorde ik een enorme explosie,” zegt hotelgast Iva Yudinski tegen Bild. “Ik begreep niet wat er gebeurde. Ik belde mijn vriendin en ging naar haar kamer. Vanuit daar zagen we het aquarium en alle vernietiging. Alles staat onder water.” Een politica die eveneens in het hotel overnachtte, sprak over een ‘grote ramp voor de vissen en voor het hotel’.

Ook Christian logeerde met zijn echtgenote in het hotel. “We hoorden een luide knal. Toen schrokken we wakker. Mijn vrouw zei dat er iets langs het raam vloog. Ik stond kort daarna op en zag dat het aquarium, dat gisteren nog overeind stond, was ingestort.”

1 miljoen liter water

Het wegpompen van het water moet volgens brandweerman Klein snel gebeuren, want het water tast de stabiliteit van het gebouw aan en zorgt mogelijk voor nog meer onveilige situaties. “De daken en wanden moeten daarom zo snel mogelijk watervrij worden. Dit is een enorme klus, want in de cilinder zat 1 miljoen liter water.”

Een oorzaak van het barsten van het aquarium kan de brandweerman niet aanwijzen. “Hoe dit heeft kunnen gebeuren moet nog blijken uit nader onderzoek.”

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN — Niklas Scheele (@niklas_scheele) 16 december 2022

Door de explosie raakten ramen en deuren beschadigd en belandden brokstukken op straat. Beeld Reuters