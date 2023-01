Apartheidsminister Adriaan Vlok (85) overleden

Adriaan Vlok voor de rechter in 2007. Beeld ANP

Vlok is een van de weinige leidinggevende figuren van het racistische regime die zijn vervolgd. Vlok kreeg in 2007 tien jaar voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd voor een poging tot moord op de prominente oppositieleider, dominee Frank Chikane. Bij de moordpoging was gif in de onderbroek van Chikane gedaan, maar de dominee overleefde de aanslag. Chikane was op het moment van de veroordeling van Vlok in 2007 adviseur van de Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki.

In 1999 had de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie onder leiding van aartsbisschop Desmond Tutu, die na de Apartheid was ingesteld om uitvoerders van het racistische regime, in ruil voor amnestie, te laten getuigen over hun misdaden, Vlok gratie verleend voor zijn betrokkenheid bij een bomaanslag in Johannesburg op het hoofdkwartier van de vakbond Cosatu in 1987. Een van de voorwaarden voor amnestie was echter dat de verdachte totale openheid zou geven over zijn betrokkenheid bij misdaden tijdens apartheid, wat Vlok in de kwestie van Chikane niet had gedaan.

De voormalige minister heeft publiekelijk verontschuldigingen aangeboden aan de slachtoffers en noemde zijn toewijding aan de racistische praktijken een vergissing. Ook waste hij in 2006 symbolisch de voeten van Chikane. “Ik geloofde dat apartheid juist was,” blikte Vlok in 2015 terug. “Het was onze taak om mensen bang voor ons te maken.”

Vlok had als minister de leiding over de politietroepen die keihard optraden tegen tegenstanders van de witte heersende klasse. Eind jaren tachtig werden in opdracht van het regime bomaanslagen gepleegd op kerken en vakbonden die zich tegen het apartheidsregime keerden.