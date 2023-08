Antwerpen verbiedt in centrum parkeren op straat voor dagjesmensen

Toen tijdens de pandemie alles in België nog wél open was, ontstonden er in het centrum van Antwerpen ‘stoeten van Nederlandse wagens die alles blokkeren.’ Dat zal binnenkort niet meer kunnen. Beeld JONAS ROOSENS / ANP

Antwerpen voert de strijd op tegen de auto in de binnenstad. Alleen bewoners en een groep vergunninghouders kunnen sinds 1 augustus nog parkeren op straat in het historische centrum, een plek die geliefd is onder dagjesmensen. Niet-inwoners kunnen hun vierwieler in het vervolg alleen nog kwijt in parkeergarages of bij de P+R’s aan de rand van de stad. Zo moet de Belgische stad meer een woonerf worden.

De ingrijpende regeling raakt een grote groep Nederlanders: 66 procent van de dagjesmensen komt uit Nederland, blijkt uit cijfers van de gemeente Antwerpen. Ook onder de mensen die een overnachting boeken, staat de Nederlandse toerist bovenaan de lijst (35 procent). De boete voor het foutparkeren varieert van 44 euro tot 132 euro, afhankelijk van hoelang de auto er staat. De handhaving is direct ingegaan, maar deze week waarschuwt de gemeente nog vooral.

Stoeten van Nederlandse wagens die alles blokkeren

Het specifieke gebied bevindt zich tussen de Leien en Scheldekaaien. “Er is eigenlijk plek genoeg in Antwerpen om onder de grond te parkeren,” verklaarde burgemeester Bart De Wever het nieuwe beleid eerder op nieuwsomroep VRT. ‘Stoeten van Nederlandse wagens die alles blokkeren’, zoals gebeurde in de winter van 2021, ‘dat willen we nooit meer meemaken,’ aldus De Wever.

Toch is het niet zo dat het zestiende-eeuwse centrum enkel op slot is gegaan vanwege Nederlanders, benadrukt een woordvoerder van de verantwoordelijke schepen Koen Kennis (mobiliteit, Nieuw-Vlaamse Alliantie ). “Parkeren op straat wordt ontmoedigd. Dat geldt voor iedereen, bijvoorbeeld ook voor Antwerpenaren die in andere delen wonen.” De stad heeft zo’n twintig parkeergarages met zevenduizend plaatsen en nog negen P+R’s met vijfduizend plekken, waarvan de meeste gratis zijn.

Een derde van de parkeerplaatsen ingenomen door bezoekers

Woordvoerder Kennis kan zich de winter waarover burgemeester De Wever sprak nog goed herinneren. “Dat was tijdens de pandemie, toen bij ons alles nog open was. Toen hadden we zo veel bezoek uit Nederland van mensen die hier hun kerstinkopen kwamen doen. Dat was niet fijn, maar dat heeft niets te maken met het beleid dat we nu invoeren.”

Met de aangescherpte parkeerregels moet het aantal auto’s in de binnenstad flink verminderen. Tot dinsdag werd gemiddeld een derde van parkeerplaatsen ingenomen door bezoekers, volgens de woordvoerder. Dat waren niet alleen buitenlandse bezoekers, maar ook pendelaars of Antwerpenaren die buiten de zone wonen.

Er zijn nog wel uitzonderingen. Bezoekers van bewoners in de parkeerzone kunnen met een speciale bezoekerspas maximaal drie uur op straat parkeren voor 3,80 euro per uur. Ook personen met een beperking kunnen hun auto nog in het hele gebied kwijt op gereserveerde plekken en op de andere plekken, mits ze vooraf hun nummerplaat registreren. Verder kunnen zorgmedewerkers, zoals vroedvrouwen en de thuishulp, een vergunning kopen. Laden en lossen voor korte tijd blijft toegestaan.

De gemeente wijst op het alternatief van de trein, waarmee toeristen direct in het centrum zijn. “Dan komen mensen meteen aan op het mooiste station ter wereld,” aldus de woordvoerder.