Antwerpen snuift het meest van Europa, blijkt uit rioolwateronderzoek. Wat zegt dat (en waar staat Amsterdam)?

In Antwerpen wordt volgens rioolwateronderzoek de meeste cocaïne gebruikt van Europa. Meer ook dan in Amsterdam, dat op plek drie staat. Wat zegt dat over Antwerpen, de stad die afgelopen jaar toneel was van ongekend drugsgeweld?

Bezorg en afhaal, Boliviaans of Colombiaans, alles van ‘topkwaliteit’. Wie in Antwerpen een adresje zoekt om cocaïne te scoren, kan altijd terugvallen op Telegramgroepen. Zo’n beetje alles wat door God verboden is wordt daar aangeboden, van xtc tot wapens. En ja, ook cocaïne.

Herkenbaar? In Amsterdam werden op de Wallen QR-codes gespot die verwezen naar Telegram. Nederlandse media, ook Het Parool, schreven de voorbije jaren volop over de normalisering van drugsgebruik tijdens de pandemie. Wie Europees rioolwateronderzoek naar drugsgebruik bekijkt, zou denken dat in Antwerpen iets soortgelijks speelt. De stad stond in 2022 op plek één in de categorie cocaïne, ruim voor Tarragona (Spanje) en Amsterdam.

“Ons onderzoek laat zien dát er wordt gebruikt, niet door wie of waarom,” zegt toxicoloog Alexander van Nuijs (Universiteit Antwerpen). Bij rioolwateronderzoek wordt niet gezocht naar cocaïne zelf, vertelt hij, maar naar reststoffen die het lichaam na gebruik afscheidt. Metabolieten heten ze, benzoylecgonine in het geval van cocaïne. Die methode voorkomt dat één drugsdump in de haven een piek in de testresultaten veroorzaakt. Het onderzoek duurt een week – en die wordt zorgvuldig gekozen. Niet tijdens carnaval, bijvoorbeeld.

Meestgebruikte drug na cannabis en xtc

Het afgelopen decennium liet het rioolwateronderzoek in Antwerpen een licht stijgende trend zien, maar vorig jaar vormde een uitschieter. De gemiddelde dagelijkse hoeveelheid benzoylecgonine lag op 2381.39 milligram per 1000 inwoners, tegen 1581.88 een jaar eerder. Ter vergelijking: in Amsterdam lag het vorig jaar op 1142.43.

Over het hoe en waarom van die piek kan Van Nuijs noch zijn onderzoek uitsluitsel geven. Gezondheidsinstituut Sciensano kan dat evenmin – althans, niet voor 2022. Het vijfjaarlijkse drugsonderzoek verschijnt dit jaar weer. In de rapportage van 2018 bleek cocaïne na cannabis en xtc de meestgebruikte drug onder uitgaande Belgen. Het aandeel respondenten dat het jaar ervoor cocaïne had gebruikt, lag in 2018 (18 procent) hoger dan in 2015 (12,3 procent), maar ongeveer op hetzelfde niveau als in 2007 (17 procent).

Sciensano publiceerde wel onderzoeken naar de effecten van corona op drugs, al dateert het laatste uit 2020. Bij het begin van de pandemie nam het cocaïnegebruik licht af, om daarna iets toe te nemen. Geen grote schommelingen. Uit een enquête van het Vlaamse expertisecentrum VAD onder studenten bleek het percentage dat het jaar ervoor cocaïne had gebruikt in 2021 (5 procent) ongeveer even groot als in 2018 (5,3 procent).

11-jarig meisje overleden

Over het drugsgebruik in 2022 vallen dus geen al te grote conclusies te trekken – nog niet. Criminoloog Steven Debbaut (Vrije Universiteit Brussel) kijkt bovendien liever naar wíé gebruikt, en met welke frequentie. “Als de groep recreatieve gebruikers door de jaren heen lichtjes zou groeien, vind ik dat niet per se van onmiddellijke zorg. Je ziet dat cocaïne, maar ook mdma, in rioolwateronderzoek piekt in het weekend, met uitgaan. Niet zonder risico, maar uiteindelijk wil ik weten of mensen worstelen met hun gebruik.”

Geen verrassend standpunt: Debbaut is woordvoerder van Smart on Drugs, dat pleit voor een ander drugsbeleid in België. Meer preventie en hulpverlening, minder repressie. Hij is voorstander van geleidelijke regulering. Eerst het decriminaliseren van al het drugsbezit voor persoonlijk gebruik, daarna de productie reguleren. Dat laatste stapje voor stapje, te beginnen met cannabis. “Hoe schadelijker de drug, hoe strenger de toegankelijkheid. Heroïne bijvoorbeeld enkel op doktersvoorschrift.”

Vooralsnog beweegt België zich in tegenovergestelde richting. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wil cocaïnegebruikers boetes tot 1000 euro opleggen. Ze moeten voelen wat ze veroorzaken, is de boodschap: afgelopen jaar werd Antwerpen getroffen door een golf van drugsgeweld. Schietpartijen, explosies, een poging tot ontvoering van Van Quickenborne zelfs. “Nederlandse toestanden,” noemde een politiechef het. De Antwerpse burgemeester Bart De Wever – pleitbezorger van een strenge aanpak – waarschuwde in december dat er ‘vroeg of laat’ een onschuldig slachtoffer zou vallen. Een maand later overleed een 11-jarig meisje bij een woningbeschieting.

Golf van geweld in Antwerpen

De geweldsgolf in Antwerpen heeft alles te maken met de spilfunctie die de haven vertolkt in de drugshandel. Nederlandse criminelen spelen daarin een grote rol. In de top, maar ook onder aan de ladder: regelmatig worden piepjonge Amsterdamse ‘uithalers’ in Antwerpen opgepakt.

Volgens Charlotte Colman (Universiteit Gent), professor drugsbeleid en criminologie, is het drugsgeweld bovenal zichtbaarder geworden. Hoe dat komt? Intimidatie, afrekeningen, rivaliteit tussen bendes, somt ze op. Maar zeker ook de hack van berichtendienst Sky ECC door justitie. Die leidde tot arrestaties, waarna criminele organisaties zich moesten reorganiseren. Met geweld tot gevolg.

Een ‘quick fix’ bestaat niet, zegt Colman – al is die wens nog zo begrijpelijk. In Antwerpen is sinds vorig jaar Stroomplan XXL van kracht (een opvolger van een eerder ‘stroomplan’). Dat onder meer voorziet in de aanstelling van extra politiemensen en verdere samenwerking tussen bestuurslagen én met het buitenland, Nederland voorop. “Die aanpak kost tijd,” zegt Colman, tevens nationaal drugscoördinator.

En regulering? “Ik vind het de discussie zeker waard, maar het is afhankelijk van de doelstelling, de context en het reguleringsmodel,” zegt ze. “Het grootste deel van de cocaïne in Antwerpen wordt doorgevoerd. Of decriminalisering in België dat specifieke probleem gaat oplossen, betwijfel ik. Moeten we nadenken over vormen van regulering? Zeker. Maar in samenspraak met onze buurlanden en binnen de Belgische context. Dat iets in het buitenland werkt, zegt niet dat het dat hier ook doet.”

Europees rioolwateronderzoek naar drugsgebruik Antwerpen, Tarragona, Amsterdam. In de top drie qua cocaïnegebruik was het relatief kleine Tarragona een opvallende naam. Toch is het verklaarbaar: het rioolwateronderzoek rangschikt de steden naar verbruik per 1000 mensen. De 130.000 inwoners van Tarragona gebruikten dus niet meer dan alle Amsterdammers of Berlijners samen. Wel blijft overeind dat de inwoners van Tarragona schijnbaar niet vies zijn van een lijntje. Meer dan honderd steden deden vorig jaar mee aan het rioolwateronderzoek, waarin naast cocaïne werd gekeken naar cannabis, amfetamine (speed), methamfetamine (crystal meth), mdma en ketamine. Niet elke stof werd in elke stad onderzocht, en niet alle grote steden waren van de partij. Londen en Parijs ontbraken bijvoorbeeld. Cannabis bleek Europees gezien de meestgebruikte drug. Amsterdam stond in die categorie op plek twee, achter het Zwitserse Genève. Qua mdma stond de stad zelfs op de eerste plek, voor Antwerpen, Lissabon en Utrecht. Bij amfetamine en methamfetamine scoorde Amsterdam een stuk lager. Bij methamfetamine was de hoge notering Tsjechië opvallend. Ostrava, Praag en Karlovy Vary vormden de top drie. Naast grootgebruiker is Tsjechië ook de belangrijkste Europese producent van ‘pervitin’, zoals het daar heet. In Breaking Bad, de serie over een scheikundeleraar die meth gaat dealen, wordt Tsjechië zelfs genoemd als potentiële groeimarkt voor hoofdpersoon Walter White.

