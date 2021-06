Antivirusgoeroe John McAfee beschouwde zijn achternaam als loden last

In de afgelopen twee Amerikaanse presidentsverkiezingen wierp McAfee zich op als kandidaat voor de Libertarische Partij, de laatste keer vanuit Cuba. Beeld Hollandse Hoogte / Polaris Images

Dat zijn achternaam decennia synoniem was voor veilig internetten, ervoer John McAfee als een ondraaglijke last. Toch kon hij dat alleen aan zijn eigen ijdelheid wijten.

Nadat zijn computer in de jaren 80 besmet was geraakt met het allereerste pc-virus, Brain, ontwikkelde McAfee in 1987 de allereerste antivirussoftware. Dat deed hij aanvankelijk, vanuit zijn huis, als Network Associates. Maar omdat hij nietsvermoedende computeraars telkens de gevaren van hackers, virussen en andere digitale onverlaten moest uitleggen, werd zijn achternaam synoniem voor digitale veiligheid.

Onder eigen naam werd McAfee een miljoenenonderneming. Maar het corporate leven van een beursgenoteerd miljoenenbedrijf bleek niet aan de namagever besteed. In 1994 stapte hij op, om vervolgens steeds explicieter kritiek te leveren op de opdringerigheid van McAfeeproducten. Het bedrijf werd vrijwel alleenheerser in de wereld van antivirussen door er slim voor te zorgen dat ‘proefpakketten’ standaard werden meegeleverd op nieuwe computers, waar het soms nog een hele toer was om er vervolgens weer vanaf te komen.

Ondergoed

Zo groot werd zijn haat dat hij acht jaar geleden, deels in ondergoed maar met goed gevuld schouderholster, als zelfbenoemd ‘excentriek miljonair’ in een YouTubevideo gedetailleerd uit de doeken deed hoe McAfeesoftware van computers kon worden verwijderd, onderwijl sigaretten aanstekend met dollarbiljetten, ‘badzout’ snuivend door een rietje en gestreeld door uitdagend geklede vrouwen.

Toen eigenaar Intel in 2014 besloot de virussoftware in het vervolg onder eigen naam te verkopen, toonde McAfee zich ‘eeuwig dankbaar door Intel bevrijd te zijn van de vreselijke associatie met de slechtste software op aarde’.

Met aanvankelijk succesvolle investeringen in software en IT-bedrijven wist McAfee volgens The New York Times zijn bezit op te krikken tot 100 miljoen dollar, een vermogen dat hij op 4 miljoen dollar na verloor in de economische crisis van 2008. Hij werd vervolgens yogaleraar en zette een bedrijf op in kruidenantibiotica.Een kortstondige terugkeer in de wereld van virusbestrijding liep op niets uit waarna McAfee zich – zoals zoveel branchegenoten – op cryptovaluta’s stortte.

Zijn status als goeroe veranderde in eentje van een paljas, zeker toen hij in 2014 publiekelijk het gebruik van smartphones ontraadde. Een zelfgekozen verbanning naar Midden-Amerika dempte zijn excentrieke gedrag niet. Integendeel: zijn blogs werden steeds fantasierijker. Hij gaf hoog op van zijn ‘harem’, om vervolgens te beweren dat een van de leden een moordenaar was.

Knettergek

Toen in Belize de Amerikaanse buurman waarmee hij maandenlange ruzie had, werd vermoord beschuldigde McAfee de regering van het land ervan hem de moord in de schoenen te willen schuiven om hem zo zijn kapitaal afhandig te maken. Dat de president van Belize hem als ‘bonkers’ (knettergek) bestempelde, zag McAfee als bewijs.

Hij vluchtte naar Guatemala waar hij prompt werd aangehouden vanwege illegale grensoverschrijding – een asielaanvraag haalde vervolgens niets uit. Na te zijn uitgewezen naar de VS huwde hij de prostituee die hij op de avond van zijn terugkeer had ingehuurd.

Zijn ballingschap weerhield McAfee er niet van om zich de afgelopen twee Amerikaanse presidentsverkiezingen op te werpen als kandidaat voor de Libertarische Partij, de laatste keer vanuit Cuba. Toen hij in 2019 door de Amerikaanse fiscus werd beschuldigd van belastingontduiking maakte hij de afschaffing van alle belastingen speerpunt van zijn campagne. Om meteen toe te geven dat hij sinds 2010 geen belastingaanslag meer had ingevuld.

Na ook door beurstoezichthouder SEC gezocht te worden voor het illegaal oppompen van de waarde van cryptomunten vluchtte hij opnieuw, tot hij oktober vorig jaar in Spanje werd aangehouden vanwege een Amerikaans uitleveringsverzoek. Daar werd hij woensdag, in Barcelona, dood gevonden in zijn cel.

Zelfmoord door ophanging, is de officiële lezing. In oktober 2020 waarschuwde hij via Twitter dat als hij ooit gevonden zou worden na ophanging ‘à la Jeffrey Epstein’ hij in werkelijkheid zou zijn vermoord. Op zijn rechterarm liet hij vervolgens ‘$whackd’ (wacked, vermoord) tatoeëren. ‘Ik heb niets, toch heb ik nergens spijt van’ luidde zijn laatste tweet.