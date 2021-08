Antivaxers denken bij BBC binnen te dringen, maar zijn op verkeerde adres

Beeld Hollandse Hoogte / Zuma Press

Het pand in West-Londen dat de pakweg honderd demonstranten probeerden binnen te dringen, was eens het hoofdkantoor van de BBC, onderdeel van de door hen zo gehate ‘mainstreammedia’. De Britse omroep is daaruit echter al geruime tijd verhuisd – acht jaar geleden om precies te zijn – naar een pand 7 kilometer verderop in de Britse hoofdstad.

De demonstranten hoorden volgens het Britse dagblad The Mirror bij de onofficiële groep Official Voice, die zich verzet tegen de vaccinatiepaspoorten en de vaccinatie van kinderen.

De activisten richtten zich in hun protest tegen de BBC, omdat die volgens hen de bevolking voorliegt of in het beste geval slecht informeert. Een aanwezige demonstrant noemde de Britse omroep volgens de krant The Guardian ‘zelf het virus’.

Fysiek en verbaal geweld

Met de grootste moeite lukte het de Britse politie de meeste demonstranten buiten te houden, maar een enkeling wist het gebouw, waar nu vooral talkshows worden opgenomen, te betreden. Een woordvoerder van de Londense politie zei tegen The Guardian dat er geen arrestaties zijn verricht.

De BBC meldt niet te reageren op zaken aangaande veiligheid, maar onlangs trok BBC-directeur Fran Unsworth al aan de bel dat de journalisten van de omroep met steeds meer fysiek en verbaal geweld te maken krijgen.