Anti-lhbti-wet Hongarije: ‘Walgelijk’ en ‘on-Europees’

Duizenden mensen protesteerden dinsdag voor het parlement tegen de wet. Beeld Marton Monus/REUTERS

Het is een walgelijke poging om lhbti-personen in Hongarije monddood te maken, volgens COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. Een wet die indruist tegen alles wat we beschouwen als onze Europese waarden, twitterde de Duitse vice-minister van Buitenlandse Zaken Michael Roth.

Ze hebben het over de wet van de rechts-nationalistische regering van Viktor Orbán, die dinsdag door het Hongaarse parlement is goedgekeurd. Die schrijft voor dat in ruimtes waar minderjarigen aanwezig kunnen zijn – nagenoeg overal dus – geen ‘promotie’ gemaakt mag worden voor lhbti’s. In de praktijk betekent het dat onderwerpen als homoseksualiteit en geslachtsverandering niet langer behandeld mogen worden in lessen over seksuele voorlichting op school. Maar ook dat films waarin het thema aan bod komt en reclames met koppels van hetzelfde geslacht niet meer voor 22.00 uur op televisie uitgezonden mogen worden.

‘Beschamende dag’

Tijdens de stemming dinsdag protesteerden nog zeker vijfduizend Hongaren voor het parlementsgebouw, maar het was kansloos: de wet werd met 157 voor en 1 tegen aangenomen door het parlement waarin Orbans Fideszpartij een absolute meerderheid heeft. Oppositiepartijen hadden uit protest geen stem uitgebracht.

‘Op deze beschamende dag is de plaats van de oppositie niet in het parlement, maar op straat,’ schreef de burgemeester van Boedapest, Gergely Karácsony, op Facebook.

Het steekt extra dat het verbod op de zichtbaarheid van lhbti’s door de Fideszpartij verkocht is als onderdeel van een wet om pedofilie te bestrijden. “Dat is heel pijnlijk voor onze gemeenschap, alsof wij voor pedofilie zijn,” zegt Viktoria Radvanyi van Budapest Pride, een belangenorganisatie voor lbhti’s tegen de NOS. “Dat doen ze alleen om ons te belasteren.”

Depressie

De wet doet denken aan het Russische verbod uit 2013 op ‘propaganda voor niet-traditionele seksuele relaties’. Gevreesd wordt dat het de toch al benarde positie van jonge lbhti’s in Hongarije nog moeilijker maakt. Depressie komt bij die groep volgens cijfers van Budapest Pride buitengewoon veel voor: 65 procent zou weleens hebben overwogen zelfmoord te plegen, 10 procent heeft volgens de cijfers daar daadwerkelijk ooit een poging toe gedaan.

Vrijuit gaat Hongarije niet: het EU-lid kan vanwege het verbod rekenen op sancties uit Brussel. De Eurocommissaris voor Gelijkheid zei dinsdag dat Hongarije ‘zeker’ gekort zal worden op financiering vanwege de wet. “Als je de waarden van democratie of gelijkheid van de EU niet hooghoudt, heb je geen recht op financiering voor projecten,” aldus Helena Dalli.

Polen werd op vergelijkbare wijze gestraft voor de tientallen ‘lhbti-vrije gemeentes’ die daar de afgelopen jaren zijn opdoken. Met wisselend succes: één Poolse regio zou volgens Dalli tot nu toe zijn teruggekrabbeld. “We denken dat als we dat uitbreiden naar Hongarije, het dezelfde effecten kan hebben.”