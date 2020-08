Anne Frank kastanje op Corsica vernield door vandalen

De Anne Frank boom toen hij nog op de originele plek stond, te zien vanuit het Achterhuis. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De boom stond al tien jaar op het eiland en kwam daar terecht dankzij het Anne Frank Huis (in Amsterdam). Mogelijk overleeft de kastanje de toetakeling niet. De politie gaat volgens justitie in Bastia uit van opzettelijke beschadiging, maar liet zich niet uit over mogelijke motieven.

In Pianello werden de afgelopen vier jaar bijeenkomsten gehouden met de shoah als thema. Het evenement dat ‘rond de boom’ genoemd wordt, vond afgelopen zondag plaats. De boom is een stek van de kastanje achter het pand aan de Prinsengracht waar de joodse Frank zat ondergedoken en waar ze de top van kon zien.

In haar dagboek schreef ze drie keer over de boom, voor het laatst 3 mei 1944: ‘Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in volle bloei, hij is vol met bladeren en veel mooier dan verleden jaar.’

Driehonderd stekjes

Er zijn wereldwijd zo’n driehonderd stekjes van de kastanje geplant. De moederboom, destijds zo’n anderhalve eeuw oud, werd in 2010 weggehaald. Hij was al een tijdje ernstig ziek en nadat de boom was omgewaaid was het tijd hem helemaal te kappen. De stekjes werden een jaar eerder verzameld.

Antisemitisme

Een aantal politici hebben al in een reactie laten merken dat ze ervan overtuigd zijn dat antisemitisme achter de vernielzucht in Pianello zit. Burgemeester Orsucci van de Corsicaanse haven Bonifacio uitte zijn verontwaardiging over ‘de weerzinwekkende aanslag’ en zei dat ‘het hem moeilijk valt te kiezen tussen woede en afkeer’ over de daad die de herinnering aan Anne Frank wil ‘vervuilen’ en ook alle Corsicanen bezoedelt.

Het plaatsvervangend hoofd van het betrokken departement Haute-Corse, Ronan Leaustic, is zelf naar de boom gegaan en zei dat ‘we moeten blijven herinneren, want deze misdaden vinden helaas plaats en daarom is er nog veel te doen om het bewustzijn te vergroten’.