Angst voor tweede coronagolf: Europa treft strengere maatregelen

Madrid is op dit moment de corona-hotspot van Spanje. Beeld Shutterstock

De Spanjaarden zien dat het virus vooral oplaait in de regio rond Madrid. Een derde van het landelijk aantal doden en besmettingen komt daar vandaan. In de ziekenhuizen wordt 1 op de 5 bedden inmiddels bezet door iemand die corona heeft. De lokale overheid heeft daarom besloten vanaf morgen in 37 verschillende zones (26 in de stad Madrid, de rest er omheen) de bewegingsvrijheid drastisch te beperken. Mensen mogen er alleen maar in en uit voor werk, school of mantelzorg. De parken zouden eerst weer opengaan, maar blijven nu dicht. En mensen mogen elkaar nog wel ontmoeten, maar met niet meer dan 6 tegelijk. Het gebied telt 850.000 inwoners.

Blijf in Dublin!

Een andere Europese hotspot is de Ierse hoofdstad Dublin. Daar zijn dit weekeinde alle restaurants en cafés dichtgegaan. Er mag alleen nog eten en drinken geserveerd worden op een terras. Niemand mag meer in huis vrienden of familie ontvangen (wel buiten). Het aantal gasten op bruiloften en begrafenissen is teruggeschroefd van 50 naar 25. Ook wordt mensen opgeroepen de county Dublin niet te verlaten, om ze besmettingen in de rest van het land te voorkomen.

De Britse regering is aan het nadenken over strengere maatregelen, die mogelijk komende week van kracht worden. Er komen nu dagelijks meer dan 4.000 besmettingen bij, en als er niks gebeurt wordt elke 8 dagen een verdubbeling van dat aantal verwacht. Het is de bedoeling dat de scholen en kantoren open blijven, maar dat het openbare leven ingeperkt wordt. Dat betekent dat een deel van de vrijetijdssector dicht moet en dat er gesleuteld gaat worden aan de openingstijden van pubs en restaurants. Lokaal worden er veel strengere maatregelen genomen. Zo mogen inwoners van de steden Newcastle en Sunderland niemand meer buitenshuis ontmoeten.

Migranten naar hotels

In Denemarken moeten vanaf dit weekend alle horecagelegenheden om 22.00 uur dicht. Het maximum aantal mensen dat met elkaar in een ruimte mag zijn, gaat van 100 naar 50. Dit geldt tot zeker 4 oktober. Ook in Tsjechië krijgt de horeca beperkingen opgelegd. Daar moeten restaurants en cafés sinds afgelopen vrijdag tussen middernacht en 06.00 uur dicht zijn. Ook moeten leerlingen en leraren de komende tijd tijdens de les en in de gangen van de school een mondkapje dragen.

De Grieken mogen vanaf morgen niet met meer dan 9 mensen bij elkaar zijn. Concert- en bioscoopbezoek is verboden, en bij officiële gelegenheden als een doop, huwelijk of begrafenis zijn nog maar 20 gasten toegestaan. Kwetsbare groepen die besmet zijn met het virus, zoals migranten, worden overgebracht naar hotels en daar behandeld. De overheid heeft ook beslist dat de komende tijd 40 procent van de mensen thuis moet werken. En voor 65-plussers geldt dat ze tot 4 oktober maar 14 dagen op pad mogen, en de rest van de tijd thuis moeten blijven.

Geen alcohol meer

In België wordt morgen vergaderd over nieuwe maatregelen. Opvallend is dat in Brussel, waar 6,4 procent van de tests positief uitvalt, nog steeds geen strengere regels worden opgelegd. De Wereldgezondheidsorganisatie hanteert 5 procent als kritiek punt. In Portugal is wel harder op de rem getrapt. De Portugezen mogen elkaar nog wel ontmoeten, maar maximaal met 10 personen. In cafés en restaurant geldt een maximum van 4 mensen per groep. Winkels mogen pas om 10.00 uur open en moeten hun deuren sluiten tussen 20.00 en 23.00 uur, afhankelijk van wat de lokale overheid beslist. Ook mogen benzinestations na 20.00 uur geen alcohol meer verkopen. Op openbare plekken mag het sowieso niet meer. Opmerkelijk: binnen een straal van 300 meter van een school mogen mensen met niet meer dan 4 personen bij elkaar komen.

De Fransen hebben met name op lokaal niveau de regels verscherpt. In delen van Parijs, Lyon en Marseille zijn mondmaskers verplicht, en op de stranden en in de verzorgingshuizen van Bordeaux en (weer) Marseille zijn extra beperkingen ingevoerd. In het hele land mogen groepen niet groter zijn dan 10 personen. Scholen mogen de deuren sluiten als de situatie daar aanleiding toe geeft. En leerlingen van 11 jaar en ouder en de leraren moeten een masker dragen. Ook geldt voor iedereen ouder dan 11 een mondmaskerplicht in afgesloten openbare ruimtes.