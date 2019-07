Angst in Duitsland na moorden op het spoor

In Duitsland is voor de tweede keer in korte tijd iemand op een treinspoor geduwd, door een migrant die ogenschijnlijk uit willekeur handelde. Dat leidt tot woede en bezorgdheid.

Op het centraal station van Frankfurt liep de ochtendspits tegen zijn einde toen een onbekende man maandag ten overstaan van een vol perron een vrouw en haar zoon voor een aanstormende ICE uit Düsseldorf duwde.

De 40-jarige moeder wist op tijd van het spoor te klimmen, maar moest toezien hoe haar zoontje van acht werd geschept. Hij is ter plekke overleden. Zijn moeder is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Later bleek dat de verdachte had geprobeerd nog een derde persoon voor de trein te gooien.

‘Moordlust en geslepenheid‘

Duitsland is in rep en roer. Tien dagen geleden werd in Voerde een vrouw van 34 voor een arriverende trein gegooid. De 28-jarige verdachte deed dat – zo verklaarden politie en justitie later– uit ‘pure moordlust en geslepenheid’. Een overeenkomst tussen de twee incidenten is dat beide daders hun slachtoffers niet kenden, maar ook dat beiden een migratieachtergrond hebben.

Van de verdachte in Voerde, van Servisch-Kosovaarse afkomst, is inmiddels duidelijk dat hij onder invloed van drugs was. Van de man in Frankfurt is alleen bekend dat hij een migrant met een Eritrees paspoort en een Zwitserse verblijfsvergunning is en dat hij met zijn vrouw en drie kinderen bij Zürich woont. Hij nam de benen, maar werd nog op het station overmeesterd door omstanders en overgedragen. Over een mogelijk motief is net als in Voerde nog niets bekend.

‘Waar is Merkel?’

Ondanks het gebrek aan informatie leggen veel Duitsers al verbanden tussen de twee treinincidenten. Vooral in rechtse kringen wordt een parallel getrokken tussen het volgens sommigen te soepele migratiebeleid van de regering-Merkel en de twee treindoden. Tot woede van velen had de bondskanselier zich dinsdagochtend nog niet in het openbaar uitgesproken over het incident in Frankfurt.

‘Het wordt tijd dat we onze burgers gaan beschermen, in plaats van er een eindeloze welkomstcultuur op na te houden,’ schrijft Bondsdaglid Alice Weidel van de partij Alternative für Deutschland op Twitter. ‘Wat moet er nu nog gebeuren voordat er wordt ingegrepen?’

Minister van Binnenlandse Zaken Horst See­hofer is eerder teruggekeerd van vakantie, en ontmoet dinsdag de hoofden van de belangrijkste veiligheidsdiensten van Duitsland. Dat betekent, schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung in een commentaar, dat ook de regering zich zorgen maakt.

Verdachte dood kind Frankfurt is zelf vader

De verdachte van de dodelijke aanval op het treinstation in het Duitse Frankfurt is volgens de autoriteiten getrouwd en heeft drie kinderen. De 40-jarige Eritreeër woont sinds 2006 in Zwitserland, meldt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in de Duitse stad.

De verdachte kon na het incident worden aangehouden. Hij zou onlangs met de trein vanuit Bazel naar Frankfurt zijn gereisd. De man is geen bekende van de Duitse politie.