‘Anderhalf miljoen inwoners in en rond Odessa zonder stroom’

Bezoekers van een winkel in een pikkedonker Odessa, nadat Russische raketten het elektriciteitsnetwerk zwaar hadden beschadigd. Beeld OLEKSANDR GIMANOV / AFP

President Volodomir Zelenski sprak in een videotoespraak van een moeilijke situatie. Lokale bestuurders raden mensen die in hun energievoorziening volledig afhankelijk zijn van elektriciteit aan om te vertrekken. De Russische aanvallen hebben belangrijke verbindingen en apparatuur geraakt. Alleen kritieke infrastructuur, waaronder ziekenhuizen en kraamafdelingen, heeft nog toegang tot elektriciteit.

Twee drones zouden zijn neergehaald door Oekraïense luchtverdedigingseenheden. “De situatie blijft moeilijk, maar is onder controle,” zei Kyrylo Timosjenko, plaatsvervangend hoofd van het kantoor van president Zelenski, over de situatie in de regio.

Graanuitvoer

De stroomuitval zou geen gevolgen hebben voor de uitvoer van Oekraïens graan vanuit de havens aan de Zwarte Zee. “Er zijn problemen, maar er is geen sprake van opschorting van de leveringen,” zegt de Oekraïense minister van Landbouw Mykola Solky. De haven van Odessa is momenteel niet operationeel na de Russische aanvallen, maar de twee andere havens aan de Zwarte Zee wel. Kees Huizinga, de Nederlander die een groot boerenbedrijf in Oekraïne runt, laat weten dat er momenteel geen Oekraïens graan via de havens kan worden geëxporteerd. “Alle havenactiviteiten in Odessa liggen nu stil, maar ook in de andere havens aan de Zwarte Zee zijn er problemen door stroomonderbrekingen.”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is initiatiefnemer van een graandeal, waarmee sinds de zomer vrachtschepen die landbouwproducten vervoeren over de Zwarte Zee vanuit Oekraïense havens buiten de gevechtshandelingen worden gehouden. Ze kunnen zo veilig door de Bosporus naar de wereldmarkten varen. Erdogan heeft zondag zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin telefonisch gesproken over onder meer uitbreiding van de bestaande overeenkomst voor scheepvaart vanuit Oekraïense havens naar Turkije. Het is niet duidelijk of het gesprek iets heeft opgeleverd.

Melitopol

Het Oekraïense leger lijkt zijn zinnen te hebben gezet op de herovering van de stad Melitopol, in het zuidoosten van het land. Russische media melden dat er door aanvallen van Oekraïense artillerie zeker twee doden en tien gewonden in Melitopol zijn gevallen. Een adviseur van Zelenski zegt dat de stad de sleutel is tot de verdediging van het zuiden. “Als Melitopol valt, stort de hele verdedigingslinie helemaal tot Cherson in. Oekraïense troepen krijgen een directe route naar de Krim,” aldus de adviseur.