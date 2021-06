Amsterdamse artsen springen bij in Suriname: ‘Je wilt meer zorg geven dan wat er kan’

Michelle Klouwens. Beeld Rogier Reker / Amsterdam UMC

“Mijn aandachtsgebied binnen de interne geneeskunde is infectieziekten en toen ik hoorde dat artsen en verpleegkundigen werden gezocht om bij te springen in Suriname heb ik vrij snel ‘ja’ gezegd. Ik wil natuurlijk graag helpen, maar ik leer er zelf ook veel van.”

“Het ziekenhuis waar ik bijspring, het Wanicaziekenhuis in Lelydorp, heeft geen intensive care. Die was er wel in een tweede golf, maar die is door een tekort aan zorgmedewerkers afgeschaald. Er zitten wel ic’s in de ziekenhuizen in Paramaribo, maar die zijn vaak vol en op minstens 45 minuten rijden. Dus als een patiënt op onze afdeling hard achteruitgaat, dan heb ik geen snelle back-up. Dan moet ik naar het ziekenhuis in de stad bellen om te vragen of er plek is, er moet een ambulance worden geregeld en de patiënt is lang onderweg. In het gunstigste geval ben je zo een paar uur verder voordat dat geregeld is. Gisteren is het wel met een patiënt gelukt, maar dat is niet iets waar je altijd op kunt rekenen.”

“Er zijn dus héél veel patiënten en er zijn ook veel patiënten heel erg ziek. Ook zie ik dat patiënten eerder worden eerder ontslagen uit het ziekenhuis dan in Nederland. Op onze afdeling liggen ook patiënten die in Nederland op een ic zouden komen, maar die liggen toch op een verpleegafdeling. Dat maakt het als dokter wel lastig. Je wilt eigenlijk meer zorg geven dan wat er kan.”

“Op onze afdeling liggen 20 patiënten, in het hele ziekenhuis circa honderd. Er zijn te veel patiënten en te weinig zorgverleners, die al dubbele diensten draaien, dus per arts en per verpleegkundige heb je in Suriname meer patiënten waar je verantwoordelijk voor bent. Met zoveel patiënten is het niet te doen om ook op de details, die geen grote gevolgen hebben, te letten. Je moet dus continu bepalen wat écht belangrijk is, de rest komt later.”

“Het Wanicaziekenhuis is gebouwd voor covidpatiënten en daar is het ook helemaal op ingericht. Er staat apparatuur voor ademhalingsondersteuning en Optiflow, een zuurstoftherapie waarbij wel veel zuurstof kan worden gegeven, maar niet geïntubeerd hoeft te worden.”

“Voor patiënten met Covid-19 die geen ic-bed nodig hebben, is zowat alles aan boord, maar voor patiënten die kampen met onderliggende ziektes, hebben we als artsen en verpleegkundigen niet zoveel mogelijkheden. Ik kan geen CT-scan laten maken of een cardioloog of neuroloog erbij halen, want die zijn er niet. We zijn zo verwend in Nederland, en zeker in de academische centra, waar altijd alles voorhanden is. Aan de andere kant is dat ook een les: Ik leer dat we in Nederland redelijk defensief behandelen. Ook al is er een kleine kans, je laat toch die scan maken, want je wil niks missen.”

“Alles is nieuw, dat merk je wel. Bij dertig graden in beschermende kleding werken, maakt het fysiek ook wel zwaarder. Maar ik ga daar niet te lang bij stilstaan. Wij kunnen na twee weken naar huis om uit te rusten, de collega’s uit Suriname, die nu al dubbele diensten draaien, moeten nog heel lang door.”

Serie: Extra handen

Meer dan twintig zorgmedewerkers uit de Nederlandse ziekenhuizen springen bij tijdens de coronacrisis in Suriname. Het Parool volgt de internist-infectioloog in opleiding Michelle Klouwens (38) van Amsterdam UMC.