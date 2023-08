Amsterdammer ziet zonsverduisterende rookwolk op door natuurbrand getroffen Tenerife: ‘Op het water lag overal as’

Op Tenerife woedt een grote natuurbrand die tot een grootschalige evacuatie heeft geleid. Mathys van Abbe is een van de vele Nederlanders die vakantie viert op het Canarische eiland. ‘We zagen de asdeeltjes naar beneden vallen.’

De brand, die dinsdag in het noordoosten begon in droog bosgebied in het nationale park bij de vulkaan El Teide, heeft inmiddels een omtrek van 32 kilometer. Vanwege het vuur zijn volgens lokale media al 4500 mensen geëvacueerd. De rook hangt boven vrijwel het hele eiland en overal ligt as. Inwoners van onder meer Arafo, Caldelaria en Güimar zijn gewaarschuwd voor luchtvervuiling en rondvliegende schadelijke deeltjes.

Die deeltjes zag ook de 49-jarige Amsterdammer Mathys van Abbe. Met zijn dochter en zoon is hij op duikvakantie op het Spaanse eiland. “Toen we woensdagochtend vroeg naar het noorden reden om te gaan duiken, zagen we vanaf de snelweg al een grote rookwolk. Er stond een flink stuk bos in de fik. We zagen allemaal as uit de lucht naar beneden vallen.”

Overal as

De ernst van de situatie was voor de drie vakantiegangers toen nog niet helemaal duidelijk. “We zijn gewoon gaan duiken. Toen we boven kwamen, lag overal as op het oppervlakte van het water.”

'Op het water lag overal as,’ zegt de Amsterdamse vakantieganger Mathys van Abbe. Beeld Privéfoto

Terug bij het appartement in het zuiden van het eiland, op zo’n 40 kilometer van de brand, besefte Van Abbe hoe ernstig de vuurzee was. “Eerst lazen we dat 400 hectare in brand stond, daarna 600 en toen 1800. Bij dat laatste getal zei de president dat het uit de hand aan het lopen was.”

2600 hectare

Inmiddels is een gebied van 2600 hectare afgebrand. Zo’n 350 brandweerlieden proberen met hulp van militairen en blusvliegtuigen de vlammenzee te bedwingen, maar dat verloopt stroef. De regionale leider Fernando Clavijo sprak over de ‘meest complexe brand op de Canarische Eilanden in vier decennia’.

De internationale reisorganisatie TUI heeft de afgelopen dagen ruim 10.000 vakantiegangers, onder meer uit Duitsland en Nederland, naar Tenerife gebracht. Tot dusver zijn er geen reisbeperkingen opgelegd. De verantwoordelijke instanties benadrukten dat in de belangrijkste toeristische gebieden en steden op het eiland alles zijn normale gang gaat. Die liggen ook betrekkelijk ver van de brand. Zo ook het appartement van Van Abbe. “Hier krijgen we er niet gek veel van mee. Je ruikt het niet, maar dat komt ook doordat de wind goed staat.”



De luchthavens op het eiland functioneren nog normaal. Voor Van Abbe en zijn kinderen geen overbodige luxe. “De familie maakte zich wel zorgen, maar morgen vliegen we naar huis.”

Ondanks de brand zijn de vakantiegangers gewoon gaan duiken. Beeld Privéfoto

