Amsterdammer ziet huizen instorten in Marokko: 'Overal bebloede mensen’

Beeld ANP / EPA

Youssef Casa zit in Marrakech met familie en vrienden te eten in een restaurant wanneer de vloer begint te trillen. De 34-jarige Amsterdammer en zijn gezelschap staan op het punt om naar zijn hotel te gaan. “Het leken wel golfbewegingen zoals je die in de zee ziet. Alles trilde. Alles schudde en heen en weer.”

Casa en zijn gezelschap weten meteen: dit is foute boel. “Overal lagen rotsblokken. Overal zag je bebloede mensen. Iedereen was aan het schreeuwen. Het was iets wat je normaal alleen in films ziet. Het enige dat we konden was rennen. Hard rennen. Je had geen keus.”

Paniek

De vakantie van de Rotterdamse Thea Bastiaansen en haar gezin verandert vrijdagavond in een paar minuten in een regelrechte nachtmerrie. “Er brak enorme paniek uit,” vertelt ze, nog altijd hevig geschrokken. “Gezinnen met kleine kinderen, mensen op blote voeten die snel het huis uit waren gegaan. We wisten niet wat te doen. Op het grote plein was het gigantisch druk, en veel ontreddering.”

Schade van het hotel hier in Marrakech begint duidelijk te worden. Keep on smiling is het motto hier. Geen enkele communicatie momenteel. pic.twitter.com/koxzLQ4rQX — Jasper Van Biesen (@JasperVanBiesen) 9 september 2023

Verzakking

Precies op dat moment ligt de 52-jarige Wendy Arons net twee minuten in haar hotelbed. “Het ging zo heen en weer, alsof je boven in een boom zit met zwiepende takken. Ik dacht: ik ga dood,” vertelt ze. De Eindhovense is met een goede vriendin in Marrakech voor een korte vakantie. Na het schudden zijn ze in paniek in hun nachtjapon naar de receptie gerend om te vragen wat ze moeten doen. “We kregen eerst de deur van de hotelkamer niet open. Die was door de aardbeving verzakt. Na wat geduw en getrek lukte het.”

Er lijkt volgens de Nederlanders weinig structuur in de reddingsoperaties en hulpverlening te zitten. “Ze zijn dit hier niet gewend, niemand leek te weten wat ze moesten doen,” zegt Wendy. “Maar die mensen die alles kwijt waren, deelden op dat plein hun broodjes, hun water en dekens met ons. Dat heeft me erg geraakt.”

Scheuren in de muren

Terug in het hotel ziet Casa de impact van de aardbeving. “Je zag scheuren in de muren. Hotelgasten die zich geen raad meer wisten. Pas toen druppelde het nieuws binnen dat het om een aardbeving ging.” Het was voor Youssef een onbeschrijflijke ervaring. “Hoe de grond onder je voeten beweegt, hoe iedereen naar buiten rent. Het was verschrikkelijk.”

De nacht heeft Youssef buiten op straat doorgebracht. “Niemand durfde uiteraard binnen te slapen. We zijn allemaal nog in shock. We willen zo snel mogelijk terug naar Nederland, maar er zijn dit weekend geen vluchten. We moeten nu wachten, meer kunnen we niet doen.”

Tussen hoop en vrees

In Nederland leven talloze Nederlands-Marokkaanse families op dit moment tussen hoop en vrees. Sommigen schrijven op sociale media dat ze nog geen contact krijgen met hun dierbaren. Yasmine Amri krijgt wel mondjesmaat informatie binnen. “De schrik zit er goed in bij mijn moeder. Zij is op vakantie in Marrakech, samen met haar broer. Ze hebben het daar heel heftig meegemaakt.”

Er heerst grote chaos in de stad, zegt Yasmine. “Niemand durft meer naar binnen. Mijn moeder en haar broer hebben buiten overnacht in een open veld. Mijn nicht zit met haar zoontje in een ziekenhuis in Marrakech. Haar zoontje is ziek en daar moesten ze op enig moment naar buiten, waarna ze niet meer naar binnen mochten. Heel veel zieke mensen konden niet zelfstandig naar buiten, waardoor er nog meer chaos ontstond.”